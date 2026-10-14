Apóstoles reunió 50 delegaciones de danzas folklóricas
El XXII Encuentro Interprovincial de Danzas Folklóricas convocó a bailarines de Argentina, Paraguay y Brasil. La ciudad fue sede de dos jornadas con música y tradiciones de las tres regiones.
Apóstoles fue sede del XXII Encuentro Interprovincial de Danzas Folklóricas, que reunió a 50 delegaciones de Argentina, Paraguay y Brasil.
Las delegaciones
Del encuentro participaron bailarines de distintos puntos del país y de los dos países vecinos. Cada delegación presentó sus coreografías y compartió la música de su región.
- 50 delegaciones participantes
- Bailarines de Argentina, Paraguay y Brasil
- Danzas y música folklórica de cada región
El encuentro
La actividad se desarrolló en Apóstoles y convocó a vecinos y visitantes. Es la vigésimo segunda edición del encuentro interprovincial, que se realiza todos los años.
Los organizadores destacaron la convocatoria y la presencia de delegaciones extranjeras. El evento busca mantener las tradiciones y generar un espacio de intercambio entre comunidades de los tres países.
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