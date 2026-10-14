Apóstoles reunió 50 delegaciones de danzas folklóricas

Apóstoles fue sede del XXII Encuentro Interprovincial de Danzas Folklóricas, que reunió a 50 delegaciones de Argentina, Paraguay y Brasil.

Las delegaciones

Del encuentro participaron bailarines de distintos puntos del país y de los dos países vecinos. Cada delegación presentó sus coreografías y compartió la música de su región.

50 delegaciones participantes

Bailarines de Argentina, Paraguay y Brasil

Danzas y música folklórica de cada región

El encuentro

La actividad se desarrolló en Apóstoles y convocó a vecinos y visitantes. Es la vigésimo segunda edición del encuentro interprovincial, que se realiza todos los años.

Los organizadores destacaron la convocatoria y la presencia de delegaciones extranjeras. El evento busca mantener las tradiciones y generar un espacio de intercambio entre comunidades de los tres países.