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Cultura

Apóstoles reunió 50 delegaciones de danzas folklóricas

El XXII Encuentro Interprovincial de Danzas Folklóricas convocó a bailarines de Argentina, Paraguay y Brasil. La ciudad fue sede de dos jornadas con música y tradiciones de las tres regiones.

Por WebMaster 1 min de lectura45 visualizaciones
Apóstoles reunió 50 delegaciones de danzas folklóricas

Apóstoles fue sede del XXII Encuentro Interprovincial de Danzas Folklóricas, que reunió a 50 delegaciones de Argentina, Paraguay y Brasil.

Las delegaciones

Del encuentro participaron bailarines de distintos puntos del país y de los dos países vecinos. Cada delegación presentó sus coreografías y compartió la música de su región.

  • 50 delegaciones participantes
  • Bailarines de Argentina, Paraguay y Brasil
  • Danzas y música folklórica de cada región

El encuentro

La actividad se desarrolló en Apóstoles y convocó a vecinos y visitantes. Es la vigésimo segunda edición del encuentro interprovincial, que se realiza todos los años.

Los organizadores destacaron la convocatoria y la presencia de delegaciones extranjeras. El evento busca mantener las tradiciones y generar un espacio de intercambio entre comunidades de los tres países.

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