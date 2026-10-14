Matear 2026: cronograma de charlas y catas de la feria en Buenos Aires

La Feria Matear confirmó el cronograma completo de charlas, talleres y catas guiadas para su próxima edición, que empieza este fin de semana en Buenos Aires. La grilla incluye catas guiadas, capacitaciones sobre innovación y sustentabilidad en la yerba mate, demostraciones gastronómicas y un espacio para emprendedores del sector.

Actividades para el público

Los visitantes podrán participar de experiencias sensoriales para identificar perfiles de estacionamiento, cortes y matices aromáticos de la yerba. También habrá clases magistrales de cocina maridada con yerba mate, a cargo de chefs.

Catas guiadas con sommeliers de yerba mate

Clases de cocina maridada con yerba mate

Talleres sobre innovación y sustentabilidad

Espacio para emprendedores del sector

Paneles técnicos y productores

En el auditorio principal se desarrollarán paneles técnicos sobre innovación en el envasado, producción agroecológica y los beneficios del consumo de mate para la salud. En los patios feriales se reunirán docenas de marcas artesanales e industriales de Misiones y Corrientes.

La organización del evento indicó que la grilla reúne a sommeliers de yerba mate, especialistas en nutrición, chefs y referentes de la industria yerbacultura nacional.