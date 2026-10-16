El Paraná podría superar la alerta en Corrientes y rozar los 7 metros

El río Paraná sigue subiendo y podría superar el nivel de alerta en la ciudad de Corrientes este fin de semana, con una altura cercana a los 7 metros. Así lo estimó Defensa Civil, que prevé que la onda de crecida continúe por lo menos cuatro o cinco días más.

El director del área, Bruno Lovinson, dijo que Corrientes capital puede superar la alerta de 6,50 metros entre hoy y mañana, y quizás entrar en etapa de evacuación.

En declaraciones a Radio Dos, Lovinson explicó que los puertos de Itatí y Paso de la Patria ya pasaron el nivel de alerta y que en algunas localidades la situación avanzó hasta la evacuación.

Qué pasaría si el río llega a 7 metros

Si el Paraná se acerca a los 7 metros en el puerto correntino, según Lovinson, "se perderá todo lo que es la costa norte y sur del área capital" y el agua estaría directamente sobre el cordón de la Costanera.

Itatí, la localidad más complicada

Itatí atraviesa una situación crítica. Según el reporte de la mañana de este viernes, el río alcanzó los 7,36 metros y sigue en ascenso. El agua cubrió la costanera, superó las barandas de contención y avanzó sobre sectores ribereños, quinchos, áreas de descanso y el acceso a la playa Buena Vista.