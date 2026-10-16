El plus de octubre para estatales correntinos se paga desde el viernes 16

El Gobierno de Corrientes acreditará el refuerzo salarial entre el viernes 16 y el jueves 22 de octubre, según la terminación del DNI. Alcanza a activos, jubilados y pensionados provinciales.

Por WebMaster 16 de octubre de 2026 · 10:00 1 min de lectura 152 visualizaciones

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Foto: cottonbro studio / Pexels El Gobierno de Corrientes paga el plus de refuerzo de octubre a los estatales provinciales entre el viernes 16 y el jueves 22. El cronograma abarca a trabajadores activos, jubilados y pensionados y se organiza por la terminación del DNI, a lo largo de cinco días hábiles. El cronograma, día por día Viernes 16: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 19: DNI terminados en 2 y 3.

Martes 20: DNI terminados en 4 y 5.

Miércoles 21: DNI terminados en 6 y 7.

Jueves 22: DNI terminados en 8 y 9. Disponible desde el sábado para un grupo Quienes cobren el lunes 19 tendrán el dinero acreditado desde el sábado 17, tanto por cajeros automáticos como de manera electrónica.

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