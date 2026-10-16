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El plus de octubre para estatales correntinos se paga desde el viernes 16

El Gobierno de Corrientes acreditará el refuerzo salarial entre el viernes 16 y el jueves 22 de octubre, según la terminación del DNI. Alcanza a activos, jubilados y pensionados provinciales.

Por WebMaster 1 min de lectura152 visualizaciones
Foto: cottonbro studio / Pexels
Foto: cottonbro studio / Pexels

El Gobierno de Corrientes paga el plus de refuerzo de octubre a los estatales provinciales entre el viernes 16 y el jueves 22. El cronograma abarca a trabajadores activos, jubilados y pensionados y se organiza por la terminación del DNI, a lo largo de cinco días hábiles.

El cronograma, día por día

  • Viernes 16: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 19: DNI terminados en 2 y 3.
  • Martes 20: DNI terminados en 4 y 5.
  • Miércoles 21: DNI terminados en 6 y 7.
  • Jueves 22: DNI terminados en 8 y 9.

Disponible desde el sábado para un grupo

Quienes cobren el lunes 19 tendrán el dinero acreditado desde el sábado 17, tanto por cajeros automáticos como de manera electrónica.

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