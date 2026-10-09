AFoA pide usar los ríos para abaratar la madera correntina

Camiones al precio de un cruce oceánico

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) presentó un informe sobre los costos de transporte que enfrenta la forestoindustria del nordeste argentino. Según el documento, trasladar madera en camión desde Gobernador Virasoro hasta Buenos Aires cuesta tanto como completar el viaje en barco hasta China.

Ante ese panorama, la entidad propone revisar el régimen de cabotaje —la normativa que regula el transporte por agua entre puertos del país— para ampliar el uso de los ríos y reducir los gastos logísticos de las economías regionales, entre ellas la forestal de Corrientes y Misiones.

El planteo central es combinar camiones y barcazas: los vehículos terrestres conectarían los establecimientos productivos con los puertos, mientras que las embarcaciones fluviales se encargarían de los tramos de larga distancia con grandes volúmenes de carga.

"Las empresas de la región pueden mejorar sus procesos e invertir en tecnología, pero si llevar la producción hasta el puerto cuesta la mitad del flete, ese esfuerzo se pierde en el camino", explicó Francisco Torres Cayman, coordinador de AFoA Corrientes y Misiones.

El ahorro que promete la vía fluvial

El informe compara costos concretos entre el transporte terrestre y una alternativa fluvial:

Un contenedor desde Eldorado (Misiones) hasta Buenos Aires cuesta unos 3.600 dólares por camión.

Por vía fluvial, el gasto bajaría a 2.500 dólares: un ahorro de 1.100 dólares por contenedor, equivalente al 31% .

. Un exportador paraguayo paga unos 25 dólares por tonelada para llevar madera por río desde Asunción hasta Rosario.

Un productor argentino de Clorinda, en la orilla opuesta, paga 100 dólares por tonelada por el mismo trayecto en camión.

Para el conjunto del Nordeste Argentino, AFoA calcula un ahorro potencial de 355 millones de dólares anuales si se reducen de manera integral los costos logísticos.

Una norma de 1944 en el centro del debate

Según el informe, un convoy de barcazas con capacidad para 18.000 toneladas puede transportar una carga equivalente a la de unos 700 camiones pesados. Una mayor utilización fluvial reduciría el tránsito en las rutas, el desgaste del pavimento y los riesgos de siniestros viales, sostiene la entidad.

AFoA vincula las trabas actuales con el decreto-ley de cabotaje de 1944, que —según el informe— generó restricciones operativas que encarecieron las tarifas y contribuyeron a la reducción de la flota comercial argentina.

La entidad plantea que una legislación actualizada permitiría ampliar la oferta de servicios, promover la competencia y dar reglas claras para invertir en embarcaciones y terminales, además de facilitar el traslado de cargas entre camiones, barcazas y buques oceánicos.

"El río ya está y la demanda de las empresas de la región también. Lo que falta es una legislación moderna que permita poner en funcionamiento y hacer operativo el transporte fluvial, con servicios regulares, competitivos y previsibles", afirmó Torres Cayman.

Desde AFoA sostienen que una baja en los fletes podría ampliar los mercados de las empresas regionales y mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada en aserraderos y plantas industriales, con el objetivo de reducir el peso del transporte terrestre de larga distancia en las exportaciones del nordeste.