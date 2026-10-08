Un exalumno de la Escuela Victoria visitó el Centro Sanmartiniano
Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria, recorrió el Centro de Interpretación Sanmartiniano. La visita se realizó el 6 de octubre.
Por WebMaster 1 min de lectura184 visualizaciones
Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria, visitó el Centro de Interpretación Sanmartiniano. El recorrido se realizó el 6 de octubre.
La visita
Acevedo recorrió las instalaciones del centro, dedicado a difundir la vida y la obra del general José de San Martín.
- Visitante: Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria.
- Lugar: Centro de Interpretación Sanmartiniano.
- Fecha: 6 de octubre.
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