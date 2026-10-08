Un exalumno de la Escuela Victoria visitó el Centro Sanmartiniano

Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria, recorrió el Centro de Interpretación Sanmartiniano. La visita se realizó el 6 de octubre.

Por WebMaster 8 de octubre de 2026 · 12:35 1 min de lectura 184 visualizaciones

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Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria, visitó el Centro de Interpretación Sanmartiniano. El recorrido se realizó el 6 de octubre. La visita Acevedo recorrió las instalaciones del centro, dedicado a difundir la vida y la obra del general José de San Martín. Visitante: Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria.

Lugar: Centro de Interpretación Sanmartiniano.

Fecha: 6 de octubre.

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