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Un exalumno de la Escuela Victoria visitó el Centro Sanmartiniano

Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria, recorrió el Centro de Interpretación Sanmartiniano. La visita se realizó el 6 de octubre.

Por WebMaster 1 min de lectura184 visualizaciones
Un exalumno de la Escuela Victoria visitó el Centro Sanmartiniano

Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria, visitó el Centro de Interpretación Sanmartiniano. El recorrido se realizó el 6 de octubre.

La visita

Acevedo recorrió las instalaciones del centro, dedicado a difundir la vida y la obra del general José de San Martín.

  • Visitante: Don Vicente Acevedo, exalumno de la Escuela Victoria.
  • Lugar: Centro de Interpretación Sanmartiniano.
  • Fecha: 6 de octubre.

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