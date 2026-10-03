Bonos de carbono: el proyecto más grande del país está en Virasoro

El proyecto privado de bonos de carbono más grande de la Argentina se desarrolla en el campo Loma Verde, en Virasoro, Corrientes. Lo llevan adelante Pomera Maderas y Cambium sobre unas 2.500 hectáreas, de las cuales 1.750 están destinadas exclusivamente a la captura de dióxido de carbono. La iniciativa combina eucaliptos de crecimiento rápido, pinos y un 15% de especies nativas.

Sin cosecha y con horizonte largo

A diferencia de una forestación comercial, en Loma Verde no hay podas ni raleos orientados a obtener madera de mayor valor. Todo el crecimiento está dirigido a fijar carbono, con un plazo inicial de 43 años que podría extenderse hasta 100. El campo era usado antes para ganadería y el proyecto parte de un suelo sin cobertura forestal previa destinada a este fin.

Especies de crecimiento rápido como el eucalipto comienzan a generar biomasa en los primeros años.

Las nativas, con otros ritmos, también aportan conocimiento sobre su comportamiento en plantación a cielo abierto.

Los plantines de especies nativas provienen de viveros certificados de Misiones y parte del equipo técnico está vinculado a Eldorado y a instituciones como la Universidad Nacional de Misiones y el INTA.

Cómo se mide y certifica el carbono

Los técnicos realizan inventarios forestales en parcelas de muestreo. Miden el diámetro de los árboles a 1,30 metros de altura, la altura total y otras variables para estimar el volumen de biomasa. Con esas mediciones y ecuaciones por especie se calcula cuánto carbono quedó almacenado. Luego el proyecto pasa por auditorías independientes de validación y verificación.

Un crédito de carbono equivale a una tonelada de dióxido de carbono equivalente y se destina al mercado voluntario, donde empresas los compran para compensar parte de sus emisiones después de haber aplicado medidas de reducción. El proyecto trabaja con el estándar Verra, el mismo que usa la provincia de Misiones, y el proceso de certificación puede demandar más de un año.

Dos empresas y un mercado en construcción

Pomera aporta la experiencia forestal, la planificación, la plantación y la gestión operativa. Cambium se ocupa del desarrollo del proyecto de carbono, la documentación, el registro y la certificación. La experiencia previa de Pomera en certificaciones forestales facilita los requerimientos documentales de los estándares internacionales.

El mercado voluntario de carbono todavía no tiene un precio único. El valor de cada crédito depende del tipo de proyecto, la metodología, las especies, la ubicación, la certificación y el comprador. Para las empresas compradoras, la trazabilidad es central: necesitan garantías de que el carbono fue efectivamente capturado o conservado.