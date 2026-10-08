Ocho organizaciones yerbateras piden la renuncia de Fracalossi en el Inym

Ocho organizaciones de productores yerbateros formalizaron este jueves un pedido de renuncia de Marisol Fracalossi, directora representante de la Producción en el Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).

El reclamo se conoció un día antes de una nueva reunión del Directorio, convocada para este viernes a las 8.30, en la que volverán a tratarse la designación de la Gerencia General y un proyecto de reordenamiento normativo que genera rechazo entre distintos sectores de la actividad.

Las entidades sostienen que la mayoría de las asociaciones de la Producción ya fijó una postura contraria al nombramiento de Rosana Biale como gerente general del organismo.

Según el documento difundido este jueves, Fracalossi manifestó que no cuenta con un "mandato formal" para votar en ese sentido y que definirá su posición de acuerdo con su propio criterio. Las asociaciones cuestionaron ese argumento: consideran que la banca que ocupa en el Directorio corresponde al sector que representa y que sus decisiones deben contemplar las definiciones adoptadas por las entidades productoras.

El pedido de las entidades

El reclamo fue impulsado inicialmente por la Asociación Rural Yerbatera Argentina (Arya), cuyo representante, Jerónimo Lagier, planteó la necesidad de solicitar la remoción de Fracalossi. La posición fue acompañada por:

Unión de Agricultores de Misiones (Udam), a través de Marcelo Hacklander

Asociación de Plantadores del Nordeste Argentino (Apnea), representada por Jorge Haddad

Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, por Hugo Sand

Asociación Civil Impulso Yerbatero, por Jorge Skripczuk

Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, por Antonio Franza

Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, por Julio Petterson

Movimiento Agrario de Misiones, por Salvador Torres

En el documento, las entidades remarcaron que la representación sectorial implica una responsabilidad frente a quienes integran el espacio productivo. Por ese motivo, plantearon que, si Fracalossi mantiene una posición contraria a la mayoría de las asociaciones, debería dejar la banca. El planteo fue presentado como una discusión sobre representación y responsabilidad institucional, más allá de cualquier consideración personal sobre la directora.

La Gerencia General y el reordenamiento normativo

Uno de los puntos que volverá a tratar el Directorio es la propuesta para que Rosana Biale ocupe la Gerencia General del Inym. Las organizaciones productoras cuestionan esa posibilidad y mencionan como uno de sus antecedentes el litigio laboral que Biale inició contra el organismo luego de su desvinculación.

Según las organizaciones, la propuesta fue rechazada en distintas oportunidades por representantes de sectores que participan del funcionamiento del instituto, mientras que contó con el respaldo del presidente del Instituto, Rodrigo Correa, representantes de la industria y Fracalossi.

En la misma agenda figura un proyecto de reordenamiento normativo que, según advierten las entidades yerbateras, implicaría una reducción de las funciones del organismo. Ambos asuntos vuelven a la mesa del Directorio pese a haber sido rechazados previamente en otras reuniones.

El contexto

La disputa interna ocurre en un contexto de cambios para la actividad yerbatera. El punto de inflexión fue el DNU 70/2023, que modificó las atribuciones del Inym y eliminó su facultad para establecer los precios de la materia prima. Desde entonces, el sector primario atraviesa un escenario de discusión sobre las condiciones de comercialización y el papel que debe cumplir el organismo.

Dentro del Directorio, la Producción cuenta con tres representantes titulares: Jorge Haddad, Roberto Ferreyra y Marisol Fracalossi, cada uno con su respectivo suplente. El Directorio reúne a representantes de productores, trabajadores rurales, cooperativas, secaderos, industria y los gobiernos de Misiones, Corrientes y la Nación.

Las organizaciones productoras reclaman que la banca correspondiente a la Producción exprese la posición mayoritaria que, según sostienen, ya fue comunicada a sus representantes. En un pasaje del documento, expresaron: "Solicitamos que se escuche y respete la posición mayoritaria expresada por la Producción y que no se acompañe la designación de Rosana Biale como Gerente General del Inym. No se trata de una cuestión personal. Se trata de representación, mandato y responsabilidad institucional".

La reunión del Directorio de este viernes permitirá conocer si la discusión mantiene las posiciones de los encuentros anteriores o si aparecen cambios en las alianzas internas.