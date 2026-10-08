ChatGPT suma gráficos interactivos con su nueva interfaz

OpenAI presentó Intelligent UI, una nueva interfaz para ChatGPT que incorpora elementos visuales e interactivos en las conversaciones. El lanzamiento se realiza junto con el modelo GPT-6 y comenzó a desplegarse este miércoles.

Según la empresa, muchas de esas imágenes no serán planas: el chatbot podrá incluir botones, calculadoras adaptadas a una tarea específica, gráficos interactivos y diagramas editables que el usuario puede manipular directamente.

Qué cambia en las respuestas

El objetivo declarado por OpenAI es facilitar el aprendizaje de temas complejos. En una llamada con periodistas, integrantes de la compañía mostraron cómo el nuevo ChatGPT genera al instante diagramas y visuales para explicar conceptos abstractos.

Aarush Selvan, product manager de OpenAI, señaló que si bien ChatGPT fue principalmente una interfaz de texto, la empresa busca que los usuarios resuelvan tareas cotidianas, como planificar una receta o un viaje, y que las respuestas más útiles no son solo texto.

Entre los ejemplos que dio la compañía aparecen:

Diagramas para explicar cómo funciona un ala de avión y cómo genera sustentación.

Visuales para recetas de cocina.

Un esquema sobre la mecánica de la bicicleta.

Un mapa para una excursión de varios días.

Una calculadora de ahorro personal.

Disponibilidad y personalización

La función será configurable. Los usuarios podrán reducir la cantidad de elementos visuales si prefieren respuestas más parecidas a las anteriores.

Intelligent UI se despliega a nivel global con GPT-6 para los planes Pro, Plus, Business y Enterprise, y llega el jueves a los usuarios de los planes gratuitos y Go.