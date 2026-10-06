Milei: ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Los virasoreños opinan, ¿vos qué decís?

Una pregunta sencilla abre un debate que tiene mucho para contar: a la gestión de Javier Milei, ¿le das pulgar arriba o pulgar abajo? En Virasoro, conversamos con vecinos para conocer cómo evalúan su gobierno.

Detrás de cada respuesta hay una experiencia, una expectativa y una manera de ver la realidad. Por eso, además de compartir las entrevistas, queremos conocer la opinión de quienes están del otro lado de la pantalla.

¿Cómo impactan las medidas del Gobierno en tu vida cotidiana? ¿Qué valorás y qué cambiarías? ¿Tu opinión sigue siendo la misma que cuando asumió?

👍 Pulgar arriba: contanos qué apoyás.

👎 Pulgar abajo: explicá qué cuestionás.

🤔 ¿Tenés una postura intermedia? También queremos leerte.

Dejá tu opinión en los comentarios, con respeto y sin insultos. El debate también lo hacés vos.