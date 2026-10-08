Argentina busca rivales en Asia para los amistosos de noviembre

La ventana de noviembre

La Selección argentina cerró el capítulo de la despedida de Lionel Messi y ya tiene a la vista su próxima cita: la ventana de amistosos de noviembre, entre el 9 y el 17. Después de esas fechas, el equipo entrará en receso hasta marzo.

Lionel Scaloni deberá entregar la lista en unos 15 días y, según anticipó, los partidos se jugarán fuera del país. "Seguramente iremos afuera a jugar", dijo el entrenador, que también admitió que "hay dos o tres selecciones de Asia: lo demás está todo ocupado".

El técnico expresó su preferencia por "enfrentar a rivales potentes", aunque aclaró que "si no se enfrentan, siempre buscamos la parte positiva".

El calendario, el principal obstáculo

Encontrar rivales de primer nivel no es sencillo. El almanaque europeo está completo por la Nations League, las Eliminatorias para la Euro y el Mundial, y la propia Eurocopa. La mayoría de los seleccionados de la UEFA de alto rango no tiene espacio disponible.

Brasil y Paraguay ya tienen una gira por Asia y se medirán ante Japón y Singapur.

ya tienen una gira por Asia y se medirán ante Japón y Singapur. Chile y Colombia se enfrentarán dos veces en noviembre, uno en cada país.

se enfrentarán dos veces en noviembre, uno en cada país. Uruguay viajará a Norteamérica para jugar con México y Estados Unidos.

viajará a Norteamérica para jugar con México y Estados Unidos. Ecuador tendría como posibles rivales a Honduras y Costa Rica.

tendría como posibles rivales a Honduras y Costa Rica. Venezuela todavía no tiene adversarios confirmados.

Los seleccionados africanos tampoco están disponibles: salvo Kenia, Uganda y Tanzania, que alojarán la Copa Africana de Naciones 2027, el resto disputa las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias. En la Concacaf, la fase final de su Nations League se jugará en noviembre.

Asia como destino

Con ese panorama, Asia aparece como la región más viable para conseguir rivales. Las negociaciones están en curso y la idea es que la renovación del equipo siga sumando rodaje, como ocurrió ante Bolivia o la Sub 23 de Burkina Faso.

En esos ensayos, Scaloni probará "más jugadores que sistemas", según dejó entrever. La intención es dar lugar a las camadas que emergen, incluso a costa de minutos para futbolistas históricos como Giovani Lo Celso o Rodrigo De Paul.