VirasoroVirtual
Hoy:
Valdés cerró su gira en Francia y una comitiva técnica vendrá a Corrientes Milei: ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Los virasoreños opinan, ¿vos qué decís? Alumnas de Taragüí Koe visitaron el Museo Virasoro Lautaro Martínez igualó a Agüero y es el tercer goleador histórico de Argentina El INVICO evalúa casas de madera para ampliar la demanda de viviendas Oficial $1.540 Blue $1.540 MEP $1.543 CCL $1.614 Farmacia de turno Inés
Tecno

TelCo capacitó a la UNNE en el uso de WEE! y WEE!PASS

La empresa de conectividad brindó una formación sobre sus herramientas digitales de gestión a la Universidad Nacional del Nordeste. El objetivo es mejorar procesos y la experiencia de los usuarios.

Por WebMaster 1 min de lectura56 visualizaciones
TelCo capacitó a la UNNE en el uso de WEE! y WEE!PASS

La empresa de conectividad TelCo realizó una capacitación sobre sus plataformas WEE! y WEE!PASS a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El encuentro se centró en el uso de estas herramientas digitales para la gestión y la experiencia de los usuarios.

Detalles de la capacitación

  • Herramientas presentadas: WEE! y WEE!PASS.
  • Institución destinataria: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).
  • Objetivo: facilitar la gestión y mejorar la experiencia de quienes utilizan las plataformas.

La actividad forma parte de las acciones de TelCo para acompañar a instituciones con soluciones que conectan personas, procesos y tecnología, según informó la compañía.

Trabajo conjunto

La capacitación se enmarca en un trabajo conjunto entre la empresa y la universidad. TelCo busca acercar herramientas digitales que optimicen la gestión en el ámbito educativo y administrativo.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas