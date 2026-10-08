TelCo capacitó a la UNNE en el uso de WEE! y WEE!PASS

La empresa de conectividad TelCo realizó una capacitación sobre sus plataformas WEE! y WEE!PASS a la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). El encuentro se centró en el uso de estas herramientas digitales para la gestión y la experiencia de los usuarios.

Detalles de la capacitación

Herramientas presentadas: WEE! y WEE!PASS.

WEE! y WEE!PASS. Institución destinataria: Universidad Nacional del Nordeste (UNNE).

Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Objetivo: facilitar la gestión y mejorar la experiencia de quienes utilizan las plataformas.

La actividad forma parte de las acciones de TelCo para acompañar a instituciones con soluciones que conectan personas, procesos y tecnología, según informó la compañía.

Trabajo conjunto

La capacitación se enmarca en un trabajo conjunto entre la empresa y la universidad. TelCo busca acercar herramientas digitales que optimicen la gestión en el ámbito educativo y administrativo.