Lautaro Martínez igualó a Agüero y es el tercer goleador histórico de Argentina

Un récord en tres minutos

Lautaro Martínez convirtió el primer gol de Argentina en la goleada 7-0 sobre Burkina Faso y alcanzó los 42 tantos con la Selección, igualando a Sergio Agüero como tercer máximo goleador histórico del equipo.

El delantero abrió el marcador a los tres minutos, tras un penal sancionado por una infracción sobre Agustín Giay. El arquero Razak Guira contuvo el remate inicial, pero Lautaro tomó el rebote y definió con la pierna izquierda.

Con este gol, el bahiense suma 42 tantos en 86 partidos con la Albiceleste. Por delante en la tabla histórica quedan Gabriel Batistuta, con 54, y Lionel Messi, con 125.

Asistencia y debut

Además del gol, Lautaro dio la asistencia para que Franco Mastantuono marcara el sexto tanto del partido, el primero del volante con la camiseta de la Selección.

El delantero recibió un pase de Leonel Flores y habilitó a Mastantuono, que definió ante la salida del arquero. Minutos después, a los 23 del complemento, Lautaro fue reemplazado por Santiago Castro, otro de los debutantes en esta fecha FIFA.

El partido se jugó en el Monumental y fue el segundo de los tres amistosos que Argentina disputará en esta ventana internacional. El próximo martes, ante Benín, el equipo cerrará su gira.

Los números de Lautaro

42 goles en 86 partidos con la Selección Argentina.

Igualó a Sergio Agüero en el tercer puesto de la tabla histórica.

Está a 12 tantos de Gabriel Batistuta (54), segundo máximo goleador.

Lionel Messi lidera la lista con 125 goles.

Marcó en dos partidos consecutivos: ante Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0).

Lautaro debutó con la Selección en 2018, en la derrota 6-1 ante España en Madrid, cuando ingresó desde el banco por Gonzalo Higuaín. Desde entonces acumuló títulos con el equipo, entre ellos la Copa América y el Mundial de Qatar.