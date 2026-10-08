Suben los peajes en rutas de Corrientes desde el viernes

Desde este viernes 9 de octubre rige un nuevo cuadro tarifario en los peajes de las rutas nacionales 12 y 16 en Corrientes, tras la adjudicación de estos corredores a empresas privadas por 20 años dentro de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.

El cambio alcanza a puntos clave de la circulación en la provincia: la estación de Ituzaingó y el puente General Belgrano, que conecta Corrientes con Chaco, pasan a manos de nuevos operadores con tarifas y obligaciones de obra renovadas.

Qué corredores y empresas quedan a cargo

El Gobierno nacional adjudicó más de 3.900 kilómetros de rutas en todo el país, con tareas de conservación, reparación y ejecución de obras a cargo de las concesionarias. En la región quedaron definidos dos corredores:

Corredor Litoral : 546,74 km de las rutas 12 y 16, a cargo de Corredor Litoral S.A. (integrada por JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A.). Incluye el puente General Belgrano y el peaje de Riachuelo, sobre la Ruta 12.

: 546,74 km de las rutas 12 y 16, a cargo de Corredor Litoral S.A. (integrada por JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A.). Incluye el puente General Belgrano y el peaje de Riachuelo, sobre la Ruta 12. Corredor Noreste: 456 km de las rutas 12 y 105, adjudicado a Camino Selva S.A. Comprende la estación de Ituzaingó, en Corrientes, y los peajes de Fachinal, Santa Ana y Colonia Victoria, en Misiones.

El traspaso se concretó esta semana, con un período de transición en el que algunas barreras se levantaron provisoriamente mientras se cambiaban equipos y sistemas de cobro.

Cuánto va a costar y cómo se paga

El esquema prioriza el pago digital por sobre el efectivo, con TelePASE como principal herramienta de cobro. Para vehículos livianos, los valores de referencia con pago electrónico son:

Puente General Belgrano: alrededor de $1.800

Ituzaingó: en un rango similar

Corredor Noreste y Makallé (Ruta 16): entre $1.800 y $1.900

Obras y mantenimiento a cargo de las concesionarias

Los contratos no solo contemplan el cobro de peaje: las empresas deben garantizar obras y mantenimiento permanente en las trazas adjudicadas. Entre las tareas iniciales figuran bacheo profundo y superficial, sellado de fisuras y señalización, con el objetivo de intervenir al menos el 30% de la extensión de cada corredor en los primeros meses.

También deberán ocuparse del corte de pasto, la iluminación en cruces, la reposición de defensas metálicas y la asistencia mecánica ante emergencias para los usuarios.

La Ruta 12 es uno de los principales ejes de conexión de Corrientes con Misiones, Entre Ríos y el área metropolitana de Buenos Aires, mientras que la Ruta 16 articula el tránsito transversal hacia Chaco y el norte del país.