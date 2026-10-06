Valdés cerró su gira en Francia y una comitiva técnica vendrá a Corrientes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, concluyó su participación en la segunda edición del Argentina Week, que esta vez se realizó en Francia. La comitiva nacional estuvo encabezada por el presidente Javier Milei y contó con la presencia de diez gobernadores, entre ellos Valdés.

En París, Valdés presentó ante la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) una serie de proyectos de infraestructura eléctrica para la provincia. La reunión fue con la directora para Latinoamérica del organismo, Anna Lipchitz.

Los proyectos presentados

Según detalló el gobernador en sus redes sociales, las propuestas incluyen:

La línea de cierre de alta tensión a lo largo de la RN 118, entre Saladas, Santa Rosa y Curuzú Laurel.

La construcción de dos nuevas estaciones transformadoras en Santa Rosa y Curuzú Laurel.

La ampliación de la estación Bruyne.

"Recibieron con gran interés las propuestas y, en noviembre, el equipo técnico visitará Corrientes para evaluarlas en territorio", publicó Valdés.

La AFD es un organismo público francés que financia proyectos vinculados al desarrollo sostenible. El proyecto cuenta con un diseño ejecutivo bajo estándares internacionales y busca fortalecer la infraestructura eléctrica provincial.

Agenda productiva y comercial

Durante el tercer día de la Argentina Week, Valdés participó de un panel junto a otros gobernadores sobre las oportunidades del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. También expuso ante empresas e inversores europeos en la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

En su presentación destacó la capacidad productiva de Corrientes en ganadería, producción bubalina, arroz, forestación y yerba mate, y señaló la necesidad de avanzar en mayor valor agregado para ampliar la llegada de productos correntinos a nuevos mercados.

El gobernador mencionó además inversiones recientes, como la llegada de la primera planta de CLT y la futura planta de fibra de pino de alta calidad, y los proyectos para desarrollar nuevos puertos que mejoren la conexión entre producción, industria y mercados internacionales.

"Cuando nosotros vemos cómo conectar las empresas al mundo, lo principal que pensamos es en desarrollar la infraestructura, la logística que necesitamos. Por eso desarrollamos puertos", indicó Valdés durante su exposición.

Las actividades en Francia comenzaron el jueves pasado con un encuentro en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde Valdés presentó junto a otros mandatarios las oportunidades productivas y de inversión de sus regiones. Entre los temas abordados estuvieron las oportunidades energéticas, el gas, las exploraciones mineras, la producción agropecuaria y las políticas de desregulación.

Además de Valdés, participaron los gobernadores de Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Salta y Santa Cruz, junto con ministros del gabinete nacional y funcionarios provinciales.