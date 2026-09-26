Exportan más madera aserrada, pero la crisis del NEA persiste

Las exportaciones argentinas de madera aserrada crecieron 25% y alcanzaron los USD 107 millones durante los primeros ocho meses de 2026, según un reporte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El dato ubicó al rubro entre los de mayor crecimiento dentro de un período en el que la agroindustria argentina exportó un volumen récord de 84,26 millones de toneladas a 135 mercados.

Sin embargo, el crecimiento estadístico no refleja una mejora general de la industria maderera, que atraviesa un escenario de baja demanda interna, pérdida de rentabilidad y altos costos logísticos y energéticos, según especialistas en comercio exterior consultados.

La concentración detrás del número

Carlos Berninger, especialista en comercio internacional, sostiene que el aumento de las exportaciones es real pero debe analizarse según qué empresas lo explican. Según su lectura, buena parte del incremento está concentrado en una o dos grandes operaciones: ACON Timber, el aserradero de mayor capacidad del país instalado en Virasoro, Corrientes, y Arauco Argentina SA, en Misiones.

El especialista remarcó que el crecimiento de los volúmenes exportados no implica que más empresas madereras se estén sumando al mercado externo. Por el contrario, varias pymes de Misiones redujeron sus exportaciones de productos con mayor valor agregado, como molduras, y optan por vender madera rústica ante los costos de mano de obra, reproceso y logística.

"Los números hoy no cierran", señaló Berninger, quien describió un escenario en el que algunas empresas cierran, otras recurren a licencias y las que siguen exportando buscan sostenerse hasta que mejoren las condiciones.

Estabilización y costos que no bajan

El resumen ejecutivo de septiembre de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), elaborado por el asesor Gustavo Cetrángolo, indica que las exportaciones de madera aserrada de pino aumentaron 22,89% en los primeros ocho meses del año, pero el ritmo comienza a moderarse a medida que la comparación interanual incorpora los meses de puesta en marcha de ACON Timber.

El informe atribuye esa tendencia a la estabilidad de los precios internacionales, el aumento de los costos logísticos e internos —especialmente de energía— y los conflictos internacionales, y no anticipa cambios disruptivos para los próximos meses.

Entre los productos elaborados, las exportaciones de molduras crecieron 17,05% en el mismo período, impulsadas en parte por los aranceles de Estados Unidos a Brasil. FAIMA advierte, sin embargo, sobre la inestabilidad de la construcción estadounidense y el posible impacto de la suba de tasas de la Reserva Federal sobre el crédito hipotecario.

Los costos logísticos representan entre 30% y casi 50% del valor FOB final , según el análisis sectorial.

, según el análisis sectorial. El costo energético pasó de 3-4% a 6-7% de la estructura de costos, sin poder trasladarse a precios.

El mercado interno muestra apenas una leve recuperación de pedidos en septiembre.

Un segmento nuevo: el contrachapado

El área de láminas y contrachapados aparece como un frente en desarrollo, con fuertes inversiones, disponibilidad de rollos de gran diámetro, gestiones para reactivar Forestadora Tapebicuá y nuevos proyectos de laminado. Hasta julio de 2025 no había estadísticas públicas por secreto estadístico, dado que existe un solo exportador registrado.

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial se convoca a fabricantes para acompañar procesos de certificación que permitan acceder a mercados como la Unión Europea, Estados Unidos e India.

Berninger insistió en que las exportaciones se sostienen porque no hay mercado interno: "Bajó mucho más el consumo local de madera que lo que incrementaron las exportaciones", afirmó, y describió a las empresas que exportan como compañías que generan caja para cubrir gastos operativos y salarios, aun con márgenes mínimos.

El informe de FAIMA habla de "un proceso traumático" y señala que incluso las empresas con mejor posición relativa —recursos forestales propios, capacidad exportadora e inversión permanente— trabajan con poca o nula rentabilidad. La perspectiva sectorial apunta hacia menos empresas y mayor concentración de la actividad, aunque el aumento de permisos de construcción registrado por el INDEC y medidas oficiales para impulsar créditos hipotecarios alimentan la expectativa de un 2027 algo mejor, sin llegar a los niveles previos de actividad.