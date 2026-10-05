Tormentas en Santa Fe, Corrientes y Misiones: dónde y cuándo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este lunes 5 se esperan lluvias y tormentas en distintas zonas de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Las condiciones variarán según la localidad, con sectores donde se prevé actividad eléctrica y otros donde las precipitaciones llegarán sin tormentas.

Santa Fe y Corrientes

En Santa Fe, las zonas afectadas serán Reconquista, Tostado, San Cristóbal, San Justo y Ceres, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica. Según el SMN, las condiciones tenderán a mejorar hacia la tarde.

En Corrientes, las precipitaciones alcanzarán a Paso de los Libres, Monte Caseros, Curuzú Cuatiá, Mercedes y Goya, en este caso sin actividad eléctrica. En tanto, en Corrientes y Empedrado se pronostican tormentas con actividad eléctrica. Al igual que en Santa Fe, el tiempo tenderá a mejorar durante la tarde.

Misiones

En Misiones, las lluvias se mantendrán durante todo el lunes en Posadas, Oberá, Puerto Iguazú, El Dorado y Bernardo de Irigoyen. De acuerdo con el SMN, las condiciones comenzarán a mejorar hacia la madrugada del martes.

Cómo estará el tiempo en el AMBA

El comienzo de semana traerá temperaturas agradables. El lunes 5 estará parcialmente nublado, con máxima de 22°C y mínima de 14°C, y no se esperan lluvias. El martes la máxima será de 22°C y la mínima de 13°C, con cielo parcialmente nublado y vientos leves del sudoeste.

El miércoles 7 estará inestable: la mañana nublada y hacia la tarde-noche aumentará la probabilidad de lluvias, que se ubicará entre el 10% y el 40%. La máxima será de 19°C y la mínima de 13°C. Las lluvias podrían llegar el miércoles, principalmente hacia la tarde y la noche.

El jueves 8 estará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones (entre 0% y 10%). La máxima será de 18°C y la mínima de 15°C, con ráfagas de viento de hasta 50 km/h. El viernes 9 estará nublado durante toda la jornada, con máxima de 19°C y mínima de 15°C, y ráfagas de hasta 50 km/h por la mañana.

El sábado 10 se presentará nublado y estable, con máxima de 19°C y mínima de 13°C. La probabilidad de lluvias será baja o nula durante el día.