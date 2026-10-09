Alexa Plus: mejor en el hogar, floja como asistente personal

Amazon lanzó Alexa Plus, la versión de su asistente potenciada con inteligencia artificial generativa, en acceso anticipado desde julio de 2025, con lanzamiento completo previsto para febrero de 2026. Una usuaria que la probó durante un año en su casa —con dispositivos Echo Show, Pop y Dots— encontró mejoras claras en el manejo del hogar inteligente, pero también fallas persistentes cuando el asistente intenta funcionar como organizador de la vida personal.

El servicio es gratuito en la web, en la aplicación y en Fire TV, pero en Estados Unidos requiere membresía Prime o una suscripción de 19,99 dólares mensuales para usarse en los dispositivos Echo. Por ahora está disponible en Estados Unidos y Canadá, y en acceso anticipado en México, Reino Unido, Italia, España, Alemania, Austria, Francia, Brasil, Australia e India.

Mejoras en el control del hogar

Según la revisión, Alexa Plus entiende mejor el lenguaje natural: comandos como "hacé que esté más iluminado acá" o "tengo frío" ahora se ejecutan correctamente, sin necesidad de frases rígidas. Las respuestas a preguntas generales o la configuración de temporizadores bajaron de un rango de 10 a 15 segundos a solo 3 a 5 segundos respecto de las pruebas iniciales en 2025.

Otros puntos destacados de la experiencia:

Se pueden dar órdenes múltiples en una sola frase, como cerrar una puerta, apagar luces, bajar el termostato y activar un robot de limpieza, todo en una sola instrucción.

La gestión de calendario mejoró: es posible enviar fotos o documentos por mail para que Alexa cargue eventos automáticamente.

Las compras se simplificaron: subir capturas de pantalla con una lista de productos permite que el asistente los busque y los agregue al carrito de Amazon.

La creación de rutinas por voz —como encender luces del porche al detectar movimiento— funciona de forma más simple que antes.

Para llegar a este nivel de funcionamiento, la usuaria tuvo que reconstruir su casa inteligente desde cero, borrando rutinas viejas y dispositivos duplicados, un proceso que le llevó meses. La aplicación de Alexa, según su experiencia, sigue siendo el punto más débil del sistema.

Fallas como asistente personal y publicidad en las pantallas

El informe señala tres problemas principales: la inconsistencia en pedidos complejos, los intentos fallidos de convertir a Alexa en un asistente personal con agentes de IA, y la publicidad que ahora aparece en las pantallas Echo Show.

Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa y Echo en Amazon, afirmó que los anuncios están "curados" y diseñados para aparecer "en el momento justo con algo útil". Sin embargo, según la experiencia relatada, ninguno de los productos mostrados —entre cosméticos, accesorios para autos, muebles y suplementos— resultó relevante. Amazon ofrece ahora la función Photo Gallery Unlimited, que elimina los anuncios por 2,99 dólares mensuales por dispositivo.

En cuanto a tareas más complejas, el asistente sigue mostrando errores:

No logra preparar café de forma confiable incluso con una cafetera Bosch integrada específicamente para ese uso.

Dio información errónea sobre horarios de partidos de fútbol y fútbol americano, llegando a sugerir un recordatorio para un encuentro que ya había comenzado.

Falló al intentar completar un pedido de comida a través de Uber Eats, agregando un producto no solicitado.

Una reserva con un electricista a través de Thumbtack terminó, tras diez minutos de interacción, con la indicación de llamar por teléfono directamente.

Otro punto débil es la memoria: la asistente llegó a olvidar quién era la usuaria pese a llevar una década instalada en su casa, y su función "Remember This" —pensada para guardar datos personales como la escuela a la que asiste su hija— no siempre retiene la información de manera confiable.

La conclusión de la revisión es que Alexa Plus mejoró notablemente como controlador del hogar inteligente, pero todavía no está a la altura de ser un asistente personal integral, un rol que Amazon busca potenciar mientras cobra por el uso del servicio en sus dispositivos Echo.