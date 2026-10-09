Google lanza un agente de IA autónomo en Gemini para empresas

Google presentó en un evento de Google Cloud su nueva apuesta por la "IA agéntica": un agente unificado dentro de Gemini capaz de ejecutar tareas completas por cuenta propia, no solo responder preguntas. La herramienta llega primero al mundo corporativo y más adelante se extenderá a usuarios comunes.

Gemini supera los 1.000 millones de usuarios mensuales activos, según datos que dio el CEO de Google, Sundar Pichai, durante la presentación. El directivo agregó que casi el 90% de las empresas del ranking Fortune 100 ya usa Gemini Enterprise en su operación diaria.

Según explicó Pichai, arrancar por el segmento empresarial le permite a la compañía resolver primero "los problemas más difíciles de seguridad, escala y rendimiento" que implica lanzar agentes con tanta capacidad de acción.

Qué puede hacer el nuevo agente

Thomas Kurian, CEO de Google Cloud, señaló que la diferencia central es que ahora se le pueden dar "objetivos, no solo instrucciones". Esto significa que el agente:

Planifica el trabajo por sí mismo

Usa herramientas y habilidades personalizadas

Se conecta a los sistemas internos de la empresa para cumplir sus objetivos

El sistema elige por defecto el modelo de IA más adecuado para cada tarea, pero los usuarios también pueden elegir manualmente otros modelos, incluidos los de Anthropic (Claude), con planes de sumar modelos de código abierto más adelante.

Las solicitudes pueden incluir archivos adjuntos, carpetas o proyectos específicos que combinan documentos y funciones. El agente puede integrarse con plataformas como Google Workspace, Microsoft 365, Slack, Jira, Confluence, Git, BigQuery, Databricks, Postgres y Snowflake, además de poder conectarse con cualquier servidor que use el protocolo MCP (Model Context Protocol), dentro o fuera de la red de la empresa.

Un "empleado digital" con su propia cuenta de correo

Uno de los puntos más llamativos es que el agente cuenta con su propia cuenta de Workspace, como si fuera un compañero más del equipo: tiene dirección de email propia y maneja contexto organizacional, como quiénes integran cada equipo, sus zonas horarias, quién debe aprobar qué cosas y la disponibilidad en los calendarios.

Los usuarios pueden invocarlo etiquetándolo, enviándole un mail, compartiéndole contenido o sumándolo a un chat grupal. Cada acción que ejecuta queda registrada en un historial de auditoría atribuido al agente, no a una persona.

Para hacer seguimiento de su actividad existe una "bandeja de tareas" donde se puede ver el razonamiento del agente, la delegación de trabajo a subagentes, la carga de habilidades específicas, el código generado y el avance de cada tarea.

El agente estará disponible en dispositivos iOS y Android, en las versiones de escritorio de Windows y Mac, desde la línea de comandos, y también integrado en Google Workspace, Microsoft 365, ServiceNow y Slack.

Primeros clientes y control de costos

Entre los primeros testeadores de la herramienta figuran la marca deportiva On, Shopify y PayPal. Google también mencionó como clientes de Gemini Enterprise a empresas como BNP Paribas, Bradesco, Merck, Orange España, Santee Cooper, SOMPO, Ulta Beauty y Wesfarmers.

La compañía incorporó además nuevas opciones de gasto flexible, con orquestación entre múltiples modelos, enrutamiento inteligente y topes de gasto en tiempo real, pensadas para que las empresas mantengan bajo control el costo de usar IA a gran escala.

El lanzamiento se da en un contexto donde las herramientas de IA avanzan hacia la ejecución autónoma de tareas —generar código, coordinar reuniones, reservar turnos o viajes— y donde ya compiten otras propuestas como Muse de Meta y Dots de ChatGPT.