El INVICO evalúa casas de madera para ampliar la demanda de viviendas

El Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO) analiza la posibilidad de construir casas de madera para atender la alta demanda de viviendas. La pista aparece en el nuevo formulario online del organismo, que consulta al postulante si aceptaría una vivienda de madera y, en caso de negativa, pide explicar los motivos.

En la primera semana, el nuevo formulario online del INVICO registró 8.300 postulantes. El sitio web se colapsó por la cantidad de autogestiones y demoró la confirmación de cuentas nuevas. A esos postulantes se suman otros 90.000 que ya se habían inscripto en años anteriores de forma presencial.

El formulario ofrece opciones para madres solteras, matrimonios sin hijos, personas solteras, convivientes sin hijos, divorciados con hijos, hermanos huérfanos y personas con mayores y menores a cargo.

Antecedentes

La construcción con madera no sería una novedad en la provincia. En diciembre de 2015, el INVICO levantó cinco unidades de madera de pino en Virasoro como prueba piloto, con un presupuesto de 3.640.725,80 pesos, según un informe del organismo.

Otras provincias avanzaron en propuestas similares:

En octubre de 2017, la municipalidad de Concordia informó que junto al gobierno provincial y nacional se construirían 250 viviendas.

En junio de 2025, el gobierno de Misiones proyectó la edificación de casas de madera en articulación con APICOFON y el Banco Macro, para dinamizar la industria forestal y generar empleo en el sector.

Consulta sin respuesta

El INVICO también considera "auspicioso" un proyecto que permita asignar viviendas a quienes ya poseen un terreno, según respondió en septiembre a una consulta de la Cámara de Diputados.

Este medio intentó comunicarse con el interventor del INVICO, Lizardo González, para confirmar la iniciativa, pero no obtuvo respuestas.