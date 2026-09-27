Madereras correntinas, golpeadas por la luz eléctrica

Alerta de los aserraderos por las tarifas

Empresarios de la industria forestal del noreste de Corrientes expusieron su preocupación por el fuerte aumento del costo de la energía eléctrica durante una reunión realizada en la sede de la Asociación Maderera y Afines de Corrientes (AMAC), en Gobernador Virasoro.

Del encuentro participaron industriales de Virasoro, San Carlos, Garruchos y Santo Tomé, localidades con fuerte presencia de aserraderos y plantas de secado de madera.

Según plantearon los empresarios del sector, la electricidad llegó a representar entre el 30% y el 40% de los costos variables de producción, con subas que en algunas facturas rozaron el 100%.

Sostienen además que el esquema tarifario vigente los perjudica: al ser catalogados como "Grandes Usuarios" (GUDI), el nivel de consumo que necesitan para sostener sus líneas de aserrado y secado termina penalizado por la estructura de tarifas.

La respuesta de la DPEC

Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), a cargo del interventor Pablo Cuenca, atribuyeron el aumento a motivos técnicos y no a decisiones locales.

La distribuidora explicó que los incrementos responden al traslado obligatorio de costos que fijan: