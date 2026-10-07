Rescataron tres caballos tras una denuncia por maltrato en Paso de los Libres

El rescate en el centro

Una yegua fue rescatada en pleno centro de Paso de los Libres después de desplomarse sobre el asfalto mientras era obligada a tirar de un carro. Los vecinos denunciaron que el animal era golpeado por sus propietarios y presentaba signos de deshidratación, mala alimentación y desgaste físico.

Según los testigos, las personas que llevaban el carro le dieron patadas y latigazos para que se levantara. El hecho también fue advertido por una representante del refugio Corazón Animal, que dio aviso a la Policía Rural y Ecológica de la ciudad. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a la yegua exhausta y con evidencias de maltrato.

Tres animales bajo resguardo

La intervención contó con la participación de la fiscal Noelia Lena, quien dispuso el traslado del animal al refugio para iniciar su recuperación. Durante el procedimiento también fueron puestos a salvo los otros dos caballos que tiraban del carro, ya que, según la denuncia, eran sometidos al mismo trato de violencia.

De acuerdo a fuentes del caso, los tres animales presentaban un "estado preocupante", por lo que quedaron bajo cuidado y protección.

La causa judicial

Mientras tanto, la Justicia avanza con la causa para determinar las responsabilidades por maltrato y violencia animal.