El Gobierno firma concesiones viales y arrancan obras en Corrientes
Luis Caputo oficializó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: más de 3.900 kilómetros de rutas pasan a manos privadas desde este miércoles. Corrientes queda alcanzada por los tramos Litoral y Noreste.
El Gobierno nacional confirmó la firma de las concesiones de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC) y el inicio de las obras de remodelación y mantenimiento en rutas nacionales de Corrientes y otras provincias. La toma de posesión efectiva por parte del sector privado comienza este miércoles.
El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. Según el funcionario, con la rúbrica de los 8 tramos "quedarán en ejecución más de 9.000 kilómetros de trazas nacionales" bajo un modelo basado en la inversión privada y la gestión operativa.
Los tramos que impactan en Corrientes
La Etapa III abarca más de 3.900 kilómetros de corredores estratégicos para la logística, la producción y la conexión con pasos fronterizos y puertos. En Corrientes, dos sectores quedan directamente alcanzados:
- Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, que vinculan el territorio correntino con Chaco.
- Tramo Noreste: 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, que conectan Corrientes con Misiones.
El resto del esquema nacional
El plan contempla otros seis corredores que también inician su etapa operativa:
- Tramo Centro: 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba).
- Tramo Centro Norte: 536 kilómetros de la ruta nacional 34 (Santa Fe y Santiago del Estero).
- Noroeste: 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
- Corredor Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros de la ruta nacional 11.
- Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 (Entre Ríos).
- Tramo Cuyo: 329 kilómetros de la ruta nacional 7 (Mendoza).
De acuerdo con lo estipulado en los convenios, las empresas adjudicatarias asumirán el control formal de las trazas viales y comenzarán con las intervenciones de puesta a punto a partir de este miércoles.
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