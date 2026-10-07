VirasoroVirtual
Hoy:
Milei: ¿pulgar arriba o pulgar abajo? Los virasoreños opinan, ¿vos qué decís? Alumnas de Taragüí Koe visitaron el Museo Virasoro Buscan a León y Roco, dos perros perdidos en el barrio Narciso Vega Lautaro Martínez igualó a Agüero y es el tercer goleador histórico de Argentina El INVICO evalúa casas de madera para ampliar la demanda de viviendas Oficial $1.540 Blue $1.550 MEP $1.544 CCL $1.611 Farmacia de turno Central
Actualidad

El Gobierno firma concesiones viales y arrancan obras en Corrientes

Luis Caputo oficializó la Etapa III de la Red Federal de Concesiones: más de 3.900 kilómetros de rutas pasan a manos privadas desde este miércoles. Corrientes queda alcanzada por los tramos Litoral y Noreste.

Por WebMaster 1 min de lectura33 visualizaciones
El Gobierno firma concesiones viales y arrancan obras en Corrientes

El Gobierno nacional confirmó la firma de las concesiones de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC) y el inicio de las obras de remodelación y mantenimiento en rutas nacionales de Corrientes y otras provincias. La toma de posesión efectiva por parte del sector privado comienza este miércoles.

El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. Según el funcionario, con la rúbrica de los 8 tramos "quedarán en ejecución más de 9.000 kilómetros de trazas nacionales" bajo un modelo basado en la inversión privada y la gestión operativa.

Los tramos que impactan en Corrientes

La Etapa III abarca más de 3.900 kilómetros de corredores estratégicos para la logística, la producción y la conexión con pasos fronterizos y puertos. En Corrientes, dos sectores quedan directamente alcanzados:

  • Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, que vinculan el territorio correntino con Chaco.
  • Tramo Noreste: 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, que conectan Corrientes con Misiones.

El resto del esquema nacional

El plan contempla otros seis corredores que también inician su etapa operativa:

  • Tramo Centro: 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba).
  • Tramo Centro Norte: 536 kilómetros de la ruta nacional 34 (Santa Fe y Santiago del Estero).
  • Noroeste: 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).
  • Corredor Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros de la ruta nacional 11.
  • Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 (Entre Ríos).
  • Tramo Cuyo: 329 kilómetros de la ruta nacional 7 (Mendoza).

De acuerdo con lo estipulado en los convenios, las empresas adjudicatarias asumirán el control formal de las trazas viales y comenzarán con las intervenciones de puesta a punto a partir de este miércoles.

Comentarios

Ingresá para comentar — leer es gratis, comentar también.

Todavía no hay comentarios. Sé el primero en opinar.

Notas relacionadas