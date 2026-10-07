El Gobierno firma concesiones viales y arrancan obras en Corrientes

El Gobierno nacional confirmó la firma de las concesiones de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones (RFC) y el inicio de las obras de remodelación y mantenimiento en rutas nacionales de Corrientes y otras provincias. La toma de posesión efectiva por parte del sector privado comienza este miércoles.

El anuncio lo hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de sus redes sociales. Según el funcionario, con la rúbrica de los 8 tramos "quedarán en ejecución más de 9.000 kilómetros de trazas nacionales" bajo un modelo basado en la inversión privada y la gestión operativa.

Los tramos que impactan en Corrientes

La Etapa III abarca más de 3.900 kilómetros de corredores estratégicos para la logística, la producción y la conexión con pasos fronterizos y puertos. En Corrientes, dos sectores quedan directamente alcanzados:

Tramo Litoral: 547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, que vinculan el territorio correntino con Chaco.

547 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 16, que vinculan el territorio correntino con Chaco. Tramo Noreste: 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, que conectan Corrientes con Misiones.

El resto del esquema nacional

El plan contempla otros seis corredores que también inician su etapa operativa:

Tramo Centro: 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba).

682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34 (Santa Fe y Córdoba). Tramo Centro Norte: 536 kilómetros de la ruta nacional 34 (Santa Fe y Santiago del Estero).

536 kilómetros de la ruta nacional 34 (Santa Fe y Santiago del Estero). Noroeste: 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy).

597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016 (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy). Corredor Chaco-Santa Fe: 497 kilómetros de la ruta nacional 11.

497 kilómetros de la ruta nacional 11. Tramo Mesopotámico: 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 (Entre Ríos).

276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18 (Entre Ríos). Tramo Cuyo: 329 kilómetros de la ruta nacional 7 (Mendoza).

De acuerdo con lo estipulado en los convenios, las empresas adjudicatarias asumirán el control formal de las trazas viales y comenzarán con las intervenciones de puesta a punto a partir de este miércoles.