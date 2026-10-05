Despiste en la ruta 14 en Alvear: una familia hospitalizada

Un despiste ocurrido este mediodía sobre la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Alvear, dejó a una familia hospitalizada. El siniestro se produjo alrededor de las 13:40 a la altura del kilómetro 610 y no hubo víctimas fatales.

Qué se sabe del accidente

Según las primeras actuaciones policiales, una camioneta Chevrolet Tracker perdió el control y salió de la calzada, quedando en la banquina. El vehículo era conducido por Juan Omar Fernández, de 58 años, quien viajaba con integrantes de su familia, todos mayores de edad.

No hubo otros vehículos involucrados, de acuerdo con los peritajes iniciales. Las causas del despiste aún no fueron establecidas y son materia de investigación.

El operativo y el estado de los ocupantes

Efectivos de la Comisaría de Distrito Segunda de Alvear, dependiente de la Unidad Regional V de Santo Tomé, llegaron al lugar tras un llamado de alerta al servicio de emergencias. El personal a cargo del comisario Medina constató el despiste y brindó asistencia a las víctimas.

Al ser rescatados, los ocupantes estaban conscientes pero presentaban diversos traumatismos por el impacto. Tras las primeras curaciones en el lugar, la familia fue trasladada en ambulancia al Hospital Dr. Miguel Sussini de Alvear, donde permanece internada en observación bajo los estudios médicos correspondientes.