Mario Mazo, subcampeón panamericano máster de ciclismo
El ciclista de Virasoro subió al podio en el Panamericano Máster disputado en Tarija, Bolivia. El resultado corona años de entrenamiento y competencia en el circuito internacional.
El ciclista virasoreño Mario Mazo se consagró subcampeón en el Panamericano Máster de Ciclismo, competencia que se disputó en Tarija, Bolivia.
Un podio internacional
Mazo representó a Virasoro en el torneo y terminó segundo en su categoría máster, un resultado que lo ubica entre los mejores ciclistas de la región en el circuito panamericano.
- Competencia: Panamericano Máster de Ciclismo
- Sede: Tarija, Bolivia
- Puesto: subcampeón
- Representación: Virasoro, Corrientes
Trayectoria sobre la bici
El subcampeonato panamericano es el corolario de años de entrenamiento y competencia. Mazo integra el pelotón máster desde hace temporadas y ya había representado a la ciudad en otras citas internacionales.
El logro deportivo también pone a Virasoro en el mapa del ciclismo panamericano, ya que el ciclista compitió con la camiseta de su ciudad y subió al podio frente a rivales de distintos países.
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