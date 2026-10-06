Valdés busca financiamiento por US$ 150 millones para dos obras

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, regresó de la Argentina Week en París con avances en la búsqueda de financiamiento para dos proyectos: la línea de alta tensión entre Saladas y San Miguel y el futuro puerto de Santo Tomé. En conjunto, las iniciativas representan cerca de 150 millones de dólares y una delegación de la Agencia Francesa de Desarrollo visitará la provincia en noviembre para continuar las conversaciones.

Según explicó Valdés, la línea de alta tensión requiere unos 100 millones de dólares y el puerto de Santo Tomé, unos 48 millones. El gobernador destacó que las reuniones en Francia fueron positivas y que los proyectos ya estaban elaborados y venían siendo conversados previamente. No obstante, aclaró que todavía restan etapas de financiamiento y licitaciones.

Próximos pasos y otras obras

La agenda de la delegación francesa en noviembre incluirá recorridas y presentaciones técnicas de los proyectos, además de otras obras que la Provincia considera estratégicas. Valdés anticipó que su gobierno trabaja para avanzar con el puerto de Lavalle y con llamados a licitación internacional para las rutas provinciales 27 y 68 y la línea de alta tensión. También mencionó la posibilidad de avanzar con el proceso del puerto de Santo Tomé.

Durante los encuentros, la comitiva correntina presentó el trabajo de conservación en los Esteros del Iberá y los programas de reintroducción de especies.

Salarios estatales y agenda legislativa

Consultado sobre la situación financiera provincial, Valdés dijo que mantendrá una reunión con el área de Hacienda y que después de ese encuentro se comunicarán las fechas de los próximos anuncios salariales para los empleados públicos. No precisó porcentajes de aumento ni un cronograma concreto.

En cuanto a la agenda nacional, el gobernador sostuvo que trabaja con otros mandatarios para priorizar la Ley de Cabotaje, con el objetivo de mejorar la competitividad y facilitar la salida de la producción. También reclamó una discusión presupuestaria que contemple una distribución más federal de los recursos.

Valdés ratificó su postura a favor de eliminar las PASO, al argumentar que representan un costo elevado para el Estado y que los partidos tienen mecanismos propios para resolver sus diferencias internas. Además, aclaró el alcance de sus declaraciones sobre una eventual reelección del presidente Javier Milei: dijo que su respuesta distinguía los objetivos del mandatario nacional de las prioridades del Gobierno de Corrientes y del radicalismo.

Sobre la próxima Convención Radical, consideró que será una instancia central para discutir el presente y el futuro partidario. Frente a una eventual reforma de la carta orgánica de la UCR, pidió aprovechar el proceso para revisar su funcionamiento y debatir ideas.