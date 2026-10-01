Buscan a León y Roco, dos perros perdidos en el barrio Narciso Vega

Dos perros desaparecieron el 30 de septiembre en el barrio Narciso Vega y sus dueños piden ayuda para encontrarlos.

Cómo son

León : amarillo, 10 meses.

: amarillo, 10 meses. Roco: negro, 2 años.

Fueron vistos por última vez en la zona del barrio Narciso Vega.

Cómo ayudar

Quien los haya visto o tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 3756 498568. También se pide compartir la búsqueda para que ambos puedan volver a casa.