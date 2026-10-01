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Buscan a León y Roco, dos perros perdidos en el barrio Narciso Vega

Los animales desaparecieron el 30 de septiembre y fueron vistos por última vez en ese barrio. Quien tenga información puede comunicarse al 3756 498568.

Por WebMaster 1 min de lectura151 visualizaciones
Buscan a León y Roco, dos perros perdidos en el barrio Narciso Vega

Dos perros desaparecieron el 30 de septiembre en el barrio Narciso Vega y sus dueños piden ayuda para encontrarlos.

Cómo son

  • León: amarillo, 10 meses.
  • Roco: negro, 2 años.

Fueron vistos por última vez en la zona del barrio Narciso Vega.

Cómo ayudar

Quien los haya visto o tenga información sobre su paradero puede comunicarse al 3756 498568. También se pide compartir la búsqueda para que ambos puedan volver a casa.

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