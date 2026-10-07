TelCo Cloud lanza infraestructura en la nube desde Corrientes
La empresa ofrece servidores, VPS y hosting alojados en la provincia, con soporte técnico local para empresas que buscan escalar sus servicios digitales.
Servicios disponibles
TelCo Cloud puso en marcha una plataforma de infraestructura tecnológica alojada en Corrientes, destinada a empresas y organizaciones que necesitan ejecutar, administrar y escalar sus servicios digitales.
La propuesta incluye:
- Servidores y VPS (servidores privados virtuales)
- Hosting y otros servicios digitales
- Recursos escalables según el crecimiento de cada organización
- Soporte técnico local
Infraestructura con base regional
Uno de los puntos centrales de la oferta es que los datos y la infraestructura se alojan físicamente en la provincia, en lugar de depender de servidores ubicados fuera del país o la región.
La empresa plantea el servicio como una alternativa pensada para organizaciones que requieren capacidad de cómputo flexible, con la posibilidad de ampliar recursos a medida que aumenta la demanda sin necesidad de migrar de proveedor.
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