TelCo Cloud lanza infraestructura en la nube desde Corrientes

Servicios disponibles

TelCo Cloud puso en marcha una plataforma de infraestructura tecnológica alojada en Corrientes, destinada a empresas y organizaciones que necesitan ejecutar, administrar y escalar sus servicios digitales.

La propuesta incluye:

Servidores y VPS (servidores privados virtuales)

(servidores privados virtuales) Hosting y otros servicios digitales

Recursos escalables según el crecimiento de cada organización

Soporte técnico local

Infraestructura con base regional

Uno de los puntos centrales de la oferta es que los datos y la infraestructura se alojan físicamente en la provincia, en lugar de depender de servidores ubicados fuera del país o la región.

La empresa plantea el servicio como una alternativa pensada para organizaciones que requieren capacidad de cómputo flexible, con la posibilidad de ampliar recursos a medida que aumenta la demanda sin necesidad de migrar de proveedor.