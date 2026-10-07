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TelCo Cloud lanza infraestructura en la nube desde Corrientes

La empresa ofrece servidores, VPS y hosting alojados en la provincia, con soporte técnico local para empresas que buscan escalar sus servicios digitales.

Por WebMaster 1 min de lectura15 visualizaciones
TelCo Cloud lanza infraestructura en la nube desde Corrientes

Servicios disponibles

TelCo Cloud puso en marcha una plataforma de infraestructura tecnológica alojada en Corrientes, destinada a empresas y organizaciones que necesitan ejecutar, administrar y escalar sus servicios digitales.

La propuesta incluye:

  • Servidores y VPS (servidores privados virtuales)
  • Hosting y otros servicios digitales
  • Recursos escalables según el crecimiento de cada organización
  • Soporte técnico local

Infraestructura con base regional

Uno de los puntos centrales de la oferta es que los datos y la infraestructura se alojan físicamente en la provincia, en lugar de depender de servidores ubicados fuera del país o la región.

La empresa plantea el servicio como una alternativa pensada para organizaciones que requieren capacidad de cómputo flexible, con la posibilidad de ampliar recursos a medida que aumenta la demanda sin necesidad de migrar de proveedor.

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