Video muestra a Facundo Moyano y Candela Arizaga juntos en Madrid

Un video que comenzó a circular este domingo muestra a Facundo Moyano junto a Candela Arizaga en un restaurante de Madrid, a dos meses del episodio que derivó en una causa judicial y en una restricción de acercamiento entre ambos.

En las imágenes, la influencer de 23 años aparece sentada junto al exdiputado. Lleva una remera blanca y un pantalón rosa pastel, el mismo conjunto con el que había sido fotografiada horas antes en la Gran Vía madrileña.

Sobre Moyano sigue vigente una prohibición de acercamiento y contacto con Arizaga, que le exige mantenerse a 300 metros de la joven y evitar cualquier tipo de comunicación mientras avanza la investigación.

Por el momento, no hay una confirmación judicial sobre las circunstancias del encuentro en Madrid ni sobre si constituye una nueva desobediencia.

La causa que investiga a Moyano

El conflicto entre Moyano y Arizaga comenzó el 4 de agosto, cuando ella salió del edificio donde vivía el exdiputado y fue vista corriendo por la zona de Belgrano. El sindicalista fue detenido y luego imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Tras ser excarcelado, se establecieron pautas de conducta, entre ellas la prohibición de acercarse y comunicarse con Arizaga.

En septiembre, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad imputó a Moyano por desobediencia ante la sospecha de que había mantenido un encuentro con Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires pese a la restricción.

La Justicia confirmó que Moyano estuvo alojado en ese hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603.

El hotel entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad para que fueran analizadas.

El informe señaló que no había registros hoteleros a nombre de Arizaga y que, hasta ese momento, no había sido posible reconstruir el supuesto encuentro mediante fuentes abiertas.

A esto se sumó un peritaje sobre los teléfonos celulares de ambos. Los dispositivos registraron coincidencias de señal en celdas ubicadas en las inmediaciones del hotel durante distintos momentos de septiembre, un elemento que la Fiscalía incorporó a la investigación para determinar si efectivamente se habían encontrado.