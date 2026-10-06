Acon Timber toma un préstamo de USD 30 millones para ampliar su planta en Virasoro
La empresa forestal del grupo austríaco HS Timber Group financiará inversiones para ampliar su capacidad productiva, hoy de 370.000 metros cúbicos, con un crédito del banco de desarrollo neerlandés FMO.
Acon Timber, compañía argentina del sector forestal, firmó un préstamo por 30 millones de dólares con el banco de desarrollo neerlandés FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.).
La empresa destinará esos fondos a financiar inversiones para fortalecer y ampliar su capacidad productiva, que hoy alcanza los 370.000 metros cúbicos, y para impulsar el crecimiento de sus operaciones.
La planta en Corrientes
Acon Timber forma parte del grupo austríaco HS Timber Group y opera una planta de fabricación de productos de madera a partir de pino en Virasoro, provincia de Corrientes. La instalación fue inaugurada a principios de 2024.
Además de la silvicultura y el aserrado, la compañía produce pellets de madera y genera energía a partir de biomasa para abastecer sus operaciones industriales.
Asesores de la operación
- Beccar Varela asesoró a la prestataria en la suscripción del contrato de préstamo a plazo. Participaron los socios Gonzalo Javier Ochoa y Daniel Levi, junto con los asociados Franco Montiel y Mateo Botana.
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