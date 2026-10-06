Acon Timber toma un préstamo de USD 30 millones para ampliar su planta en Virasoro

Acon Timber, compañía argentina del sector forestal, firmó un préstamo por 30 millones de dólares con el banco de desarrollo neerlandés FMO (Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.).

La empresa destinará esos fondos a financiar inversiones para fortalecer y ampliar su capacidad productiva, que hoy alcanza los 370.000 metros cúbicos, y para impulsar el crecimiento de sus operaciones.

La planta en Corrientes

Acon Timber forma parte del grupo austríaco HS Timber Group y opera una planta de fabricación de productos de madera a partir de pino en Virasoro, provincia de Corrientes. La instalación fue inaugurada a principios de 2024.

Además de la silvicultura y el aserrado, la compañía produce pellets de madera y genera energía a partir de biomasa para abastecer sus operaciones industriales.

Asesores de la operación