Loan: Caillava declara en el juicio y su hijo testifica

El juicio federal por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña se retoma este miércoles en Corrientes con la declaración de la imputada María Victoria Caillava, y continuará el jueves con el testimonio de su hijo, Jorge Luciano Bertón.

Las audiencias se realizarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería y llegan después de casi dos semanas sin actividad en el proceso que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Qué se espera de las declaraciones

Caillava tiene previsto hablar tras una serie de testimonios que rodearon con sospechas sus movimientos el 13 y 14 de junio de 2024, las horas posteriores a la desaparición de Loan. No se anticipó si responderá preguntas.

Su defensa, a cargo de los abogados Ernesto Tito González y Agostina Furlán, niega la teoría de un accidente en el que Loan fue atropellado por el matrimonio y luego trasladado en sus vehículos.

Entre los testimonios de la última etapa se escuchó al experto en odorología Mario Rosillo, quien declaró sobre los rastros de olor hallados en la camioneta Ford Ranger y el Ford Ka que Caillava compartió con su esposo, Carlos Guido Pérez. También se mencionó un supuesto ataque de tos que testigos presenciales niegan haber notado, salvo la enfermera Alicia Axson, amiga de la imputada.

Además, otros imputados que ampliaron sus indagatorias —Antonio Benítez, Laudelina Peña y el comisario Walter Adrián Maciel— apuntaron directamente contra Caillava.

Bertón: testigo e imputado en otro expediente

Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, declarará bajo juramento como testigo, pero está imputado en uno de los legajos que sigue abierto en la Justicia Federal de Goya. Productor agropecuario en 9 de Julio, no puede declarar en contra de la estrategia defensiva de su madre.

Según el perito de la familia Peña, José Mazzei, hasta ahora se sostuvo que Bertón nunca estuvo junto a Caillava y Pérez en las horas críticas. La querella considera que esa versión no es verosímil y que los elementos reunidos apuntan a una posible participación en algunas de las circunstancias que derivaron en el juicio.

Los testigos de las próximas audiencias

Miércoles 7: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw.

José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Jueves 8: Silvana Beatriz Romero, Ciro Lautaro Melian Abril, Jorge Bertón y Mario Justo "Guacha" González.

También está previsto que declaren agentes de la Policía Federal que participaron en la investigación y un vecino que colaboró como baqueano en la búsqueda en la zona 0.