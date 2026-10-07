El Niño muy fuerte: por qué aún no se puede hablar de debilitamiento

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ubicó al trimestre octubre-noviembre-diciembre como el más crítico para el desarrollo de El Niño y anunció que el fenómeno se mantendrá en su fase "muy fuerte" hasta fin de año, la escala más alta prevista por el organismo. Según la OMM, se extenderá al menos hasta febrero de 2027.

En ese contexto, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) anticipó que la intensidad del fenómeno podría disminuir en el mismo período. La meteoróloga Vanessa Balchunas aclaró que ese eventual cambio es "una posibilidad que está apareciendo en determinadas proyecciones y mediciones, y que debe confirmarse con las próximas actualizaciones" de la temperatura superficial del océano Pacífico.

Qué dicen las proyecciones

Balchunas explicó que la proyección que ubicaba el máximo de temperatura superficial del Pacífico alrededor de 2,4° para diciembre fue corregida hacia aproximadamente 2°. Si esa tendencia se mantiene, el escenario podría pasar de "muy fuerte" a "fuerte".

No hay un debilitamiento confirmado : el fenómeno sigue activo y con calentamiento de las aguas del Pacífico.

: el fenómeno sigue activo y con calentamiento de las aguas del Pacífico. Las mediciones no son uniformes : algunos organismos internacionales continúan mostrando anomalías muy elevadas y mantienen la posibilidad de un evento "muy fuerte".

: algunos organismos internacionales continúan mostrando anomalías muy elevadas y mantienen la posibilidad de un evento "muy fuerte". El impacto sobre las lluvias en Argentina no es generalizado: en la zona núcleo, las precipitaciones de septiembre fueron inferiores a las esperadas.

"La situación no puede presentarse ya como el descenso de «muy fuerte» a «fuerte». Hoy no sólo hay un calentamiento de las aguas del Pacífico, sino que el fenómeno está activo", dijo la especialista. Y agregó: "El Niño es un condicionante muy importante, pero no el único forzante del clima local".

Un fuerte no significa normalidad

La meteoróloga indicó que una eventual baja en la categoría de intensidad no implica la desaparición de riesgos de lluvias importantes. "Podría modificarse la magnitud y la frecuencia de los excesos hídricos que se proyectaban originalmente, y también podría reducirse el riesgo de precipitaciones extremadamente abundantes. Pero también podría haber una distribución mucho más irregular: períodos con pocas lluvias intercalados con eventos intensos", detalló.

"Con un Niño fuerte no necesariamente todos los sectores recibirán lluvias superiores a lo normal ni las recibirán de manera uniforme", sostuvo Balchunas, y remarcó que lo ocurrido en septiembre muestra que la intensidad oceánica no equivale automáticamente a cantidad de lluvia sobre Argentina.

Posible repunte hacia el final del verano

Balchunas mencionó que, si el cambio de intensidad se materializa este trimestre, existe la posibilidad de que el fenómeno alcance su máximo, comience a debilitarse y luego experimente un segundo fortalecimiento importante hacia marzo, junto con la temporada otoñal. Sin embargo, aclaró que "hoy no es ese el escenario principal que muestran las proyecciones".

"El comportamiento de El Niño alcanza su mayor intensidad entre fines de primavera y el verano del hemisferio sur, y posteriormente comienza un debilitamiento progresivo. Las proyecciones actuales de la NOAA apuntan a un debilitamiento significativo hacia marzo-abril-mayo de 2027, aproximándose a condiciones neutrales", concluyó.

El único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), cuyos datos provienen de meteorólogos y estaciones calibradas según estándares de la OMM.