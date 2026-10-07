Messi se despidió de la Selección: "Es el momento"

Lionel Messi se despidió este martes de la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta celeste y blanca. "Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección", dijo el capitán en un discurso que cerró su ciclo como jugador del equipo nacional.

Un adiós con agradecimiento

Messi agradeció a sus compañeros por los títulos obtenidos y recordó los momentos difíciles que atravesó con la Selección. "Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todos estos más de 20 años", afirmó.

"Me gustaría venir toda la vida porque jugar en la Selección Argentina es lo más lindo que te puede pasar", expresó.

Destacó que el grupo fue clave para superar obstáculos: "Era salir a competir y competirla a cualquiera porque sabía que tenía guerreros al lado".

Recordó el primer partido tras el Mundial como uno de los días más felices de su carrera.

El futuro de la Selección

Messi pidió mantener la unión del grupo ante los desafíos que vienen. "Cuando nosotros nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera", sostuvo.

"Van a venir momentos duros seguro porque no es normal lo que se hizo todo este tiempo y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca", agregó.

El capitán aseguró que seguirá alentando desde la tribuna y cerró: "Los voy a extrañar. Voy a extrañar defender los colores de la selección pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes".