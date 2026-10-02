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Alumnas de Taragüí Koe visitaron el Museo Virasoro

Alejandra, Dana y María Sol recorrieron el Museo Virasoro en una visita organizada por la institución Taragüí Koe. La actividad formó parte de las propuestas educativas y culturales que lleva adelante la entidad.

Por WebMaster 1 min de lectura220 visualizaciones
Alumnas de Taragüí Koe visitaron el Museo Virasoro

La visita

Alejandra, Dana y María Sol, alumnas de Taragüí Koe, visitaron el Museo Virasoro. La actividad se enmarca en las iniciativas educativas y culturales que desarrolla la institución.

  • Participaron tres alumnas: Alejandra, Dana y María Sol.
  • El destino fue el Museo Virasoro.
  • La visita formó parte de las actividades organizadas por Taragüí Koe.

Sobre la actividad

La recorrida por el Museo Virasoro permitió a las alumnas conocer el patrimonio y las instalaciones del espacio. Este tipo de salidas suelen complementar la formación que se brinda en Taragüí Koe.

No se difundieron más detalles sobre la duración de la visita ni sobre las obras o secciones que recorrieron.

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