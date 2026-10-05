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Murió un chico de 13 años en un accidente con un cuatriciclo en Monte Caseros

Felipe Carlino cursaba segundo año en la EFA Mocoví, en Colonia Las Flores. El hecho ocurrió en la zona rural de Monte Caseros y la escuela lo despidió en redes.

Por WebMaster 1 min de lectura151 visualizaciones
Murió un chico de 13 años en un accidente con un cuatriciclo en Monte Caseros

Un chico de 13 años murió este domingo en un accidente con un cuatriciclo en la zona rural de Monte Caseros, en Corrientes. La víctima fue identificada como Felipe Carlino.

Hasta el momento no se conocen detalles precisos sobre cómo se produjo el siniestro ni las circunstancias en que ocurrió.

Quién era Felipe Carlino

Felipe Carlino era alumno de segundo año de la Escuela Familiar Agrícola EFA Mocoví, ubicada en Colonia Las Flores, cerca de Mocoretá.

La institución difundió un comunicado en sus redes sociales para despedirlo y acompañar a familiares, amigos y compañeros.

  • "Felipe será recordado con cariño por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y compartir momentos en nuestra comunidad educativa", expresaron desde la escuela.
  • "Hoy nos toca despedirlo con tristeza, pero también con el deseo de que los recuerdos compartidos permanezcan siempre en el corazón de quienes lo conocieron", agregaron.

Conmoción en la comunidad

El fallecimiento provocó muestras de dolor en Monte Caseros, donde el joven era conocido por su paso por la EFA Mocoví.

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