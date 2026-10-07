El río Uruguay quedó a un centímetro de la evacuación en Paso de los Libres

El río Uruguay alcanzó los 8,49 metros en Paso de los Libres, según el último registro de Prefectura Naval Argentina. El nivel de evacuación está fijado en 8,50 metros, por lo que la ciudad quedó a solo un centímetro de ese umbral.

Ante ese escenario, tres familias compuestas por 13 personas fueron trasladadas de manera preventiva y permanecen alojadas en el Regimiento de Infantería de Monte N°5, donde funciona la base operativa de Defensa Civil.

El operativo y los evacuados

El director de Defensa Civil, Jorge Jiménez, precisó que entre los evacuados hay 8 niños y el resto son adultos, e indicó que el grupo incluye a un adulto mayor.

Las familias fueron trasladadas al Regimiento de Infantería de Monte N°5.

Allí se dispuso un espacio para alojarlas mientras dure la emergencia.

Salud Municipal realiza un chequeo general y aplica vacunas a quienes llegan al centro de evacuados.

"Ni bien llegan al centro de evacuados, Salud Municipal les hace un chequeo general y vacunas, están todos en perfecto estado", señaló Jiménez.

Un metro por encima de la alerta

El río ya había superado en un metro el nivel de alerta el domingo pasado, establecido en 7,50 metros. Defensa Civil mantiene operativo el dispositivo de asistencia ante la crecida, con la atención puesta en la evolución del río en Paso de los Libres.