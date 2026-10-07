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Corrientes: doble alerta por tormentas fuertes el miércoles y el jueves

El SMN emitió alerta amarilla para toda la provincia y la elevará a naranja en 13 localidades durante la madrugada del jueves. Se esperan lluvias intensas, granizo y ráfagas.

Por WebMaster 1 min de lectura26 visualizaciones
Corrientes: doble alerta por tormentas fuertes el miércoles y el jueves

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes para toda la provincia de Corrientes durante la noche del miércoles, que se elevará a alerta naranja en 13 localidades durante la madrugada del jueves.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas.

Alerta amarilla en toda la provincia

Para la noche del miércoles se estiman acumulados de entre 20 y 50 milímetros, aunque los valores podrían ser superados de manera puntual.

Alerta naranja en 13 localidades

La situación se intensificará durante la madrugada del jueves, cuando la alerta suba a nivel naranja en:

  • Capital
  • Berón de Astrada
  • Empedrado
  • General Paz
  • Itatí
  • Mburucuyá
  • Saladas
  • San Cosme
  • San Luis del Palmar
  • General Alvear
  • Paso de los Libres
  • San Martín
  • Santo Tomé

En estas zonas se esperan lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas.

Los acumulados previstos se ubican entre 50 y 80 milímetros, aunque también podrían ser superados de manera puntual. El SMN señaló además que en el norte de la provincia los valores podrían alcanzar entre 70 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera localizada.

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