Curso virtual para mejorar las prácticas yerbateras y prevenir riesgos

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) dictarán el curso virtual "Introducción al manejo de planta y buenas prácticas yerbateras". La propuesta apunta a incorporar conocimientos técnicos sobre el cultivo de yerba mate y a promover condiciones de trabajo más seguras.

La capacitación está dirigida a trabajadores rurales que participan en la cosecha, además de productores, contratistas y otras personas vinculadas con las labores de campo.

Según Sandra Molina, jefa del Grupo de Yerba Mate y Té de la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul del Inta, la iniciativa forma parte de un trabajo conjunto que se desarrolla desde hace varios años. "El dictado del curso se enmarca en el trabajo interinstitucional desarrollado por la Comisión Cuatripartita del sector Yerba Mate, integrada por la SRT, Renatre, Uatre y UART, con la participación de Inta–EEA Cerro Azul, Inym y el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones", señaló.

Los ejes del curso

Los contenidos estarán organizados en tres ejes:

Fenología y manejo de la planta : principales etapas de desarrollo y particularidades según el momento del ciclo productivo.

: principales etapas de desarrollo y particularidades según el momento del ciclo productivo. Cosecha : principios básicos de las técnicas de corte, incluido el sistema de poda de rama madura, manejo de las ramas y cuidados para preservar la capacidad productiva y la sanidad de las plantas.

: principios básicos de las técnicas de corte, incluido el sistema de poda de rama madura, manejo de las ramas y cuidados para preservar la capacidad productiva y la sanidad de las plantas. Prevención y seguridad en el trabajo: riesgos asociados al manejo y la cosecha, uso adecuado de herramientas y elementos de protección personal, y pautas para prevenir accidentes.

Molina destacó que el manejo adecuado de la planta y la aplicación de buenas prácticas permiten preservar la productividad y calidad de la producción, favorecer la sustentabilidad del cultivo y reducir los riesgos asociados a las tareas rurales.

Antecedentes y aporte del Inta

En 2020 se elaboró el "Manual de Buenas Prácticas. Actividad Yerbatera/Cultivo y cosecha", una herramienta destinada a promover prácticas adecuadas y mejorar las condiciones laborales en el sector. A partir de esa articulación se realizaron capacitaciones presenciales en distintos puntos de la región yerbatera. La nueva propuesta incorpora la modalidad virtual para ampliar el alcance territorial y facilitar el acceso a los contenidos.

El curso integra los conocimientos técnicos y productivos del equipo de Yerba Mate y Té del Inta Cerro Azul con los contenidos de prevención, seguridad y salud laboral de la SRT.

El Inta desarrolla líneas de investigación, extensión y transferencia para mejorar el manejo del cultivo. "Desde hace años trabajamos en la generación, validación y transferencia de conocimientos y tecnologías orientadas a mejorar las prácticas de manejo del cultivo", explicó Molina. Entre las principales líneas de trabajo se encuentran el mejoramiento genético y la selección de materiales, el manejo del suelo y la planta, la nutrición, el manejo sanitario, los sistemas de cosecha y la incorporación de tecnologías Ag Tech.

La propuesta virtual forma parte de las acciones de capacitación y transferencia que el Inta lleva adelante junto a otras instituciones, con el propósito de acercar conocimientos técnicos y promover buenas prácticas en la producción yerbatera.