La yerba Aguantadora llega a Carrefour y apunta a 260 toneladas en dos años

La marca de yerba mate Aguantadora, de la Cooperativa Agrícola de Montecarlo, comenzó a comercializarse en 28 sucursales de Carrefour en Buenos Aires. La cadena tiene alrededor de 900 locales en el país, por lo que la presencia inicial es acotada, pero forma parte de una estrategia de expansión nacional.

La apuesta comercial

El agente comercial de la marca, Dionel Kimmich, explicó que el objetivo es ampliar la llegada de los productos de la cooperativa fuera de sus mercados tradicionales. La empresa ya había tenido presencia en territorio bonaerense en otro momento y luego perdió participación.

La marca ya se vende en 28 sucursales de Carrefour y la intención es llegar a entre 50 y 52 en una segunda etapa.

Aguantadora ya estableció vínculos comerciales con unas 40 distribuidoras y clientes en Buenos Aires.

La propuesta incluye variedades tradicional, suave, despalada y yerba para tereré.

Según Kimmich, Buenos Aires concentra un poco menos de la mitad de la población argentina, y en ese mercado identificaron demanda de productos con buena relación entre precio y calidad.

Logística y proyección

El responsable comercial destacó la capacidad logística para abastecer el mercado: "Podemos estar entre 48 y 72 horas en Buenos Aires".

La proyección es alcanzar al menos 10 equipos en 24 meses, y cada uno transporta unos 26.000 kilos, lo que representaría unas 260 toneladas de yerba mate.

Kimmich reconoció que ingresar a las grandes cadenas no es sencillo y que el proceso implicó escuchar las necesidades de Carrefour, adaptarse a su modalidad de trabajo y establecer una planificación comercial conjunta.

Desde el equipo comercial señalaron que mantienen conversaciones con otras cadenas para seguir ampliando su presencia.