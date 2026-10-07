Buscan convertir los palitos de yerba mate en carbón activado

Un equipo de investigación de la Facultad de Exactas trabaja en un proceso para transformar los palitos de yerba mate, un residuo de la industria yerbatera, en carbón activado, un material que se usa en filtros de agua, procesos industriales y productos cosméticos.

El proyecto lo lleva adelante el ingeniero químico Sergio Alejandro Surcan, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos y doctorando, a partir de su trabajo académico con materiales absorbentes y su experiencia en el sector yerbatero.

De residuo a materia prima

Según explicó Surcan, entre el 1% y el 3% de la yerba mate producida termina como palitos, lo que representa unas 3.000 toneladas por año como materia prima potencial. Hoy ese material se descarta o se usa como combustible.

El carbón activado puede fabricarse a partir de residuos lignocelulósicos de la industria agroalimentaria. Surcan mencionó ejemplos como cáscaras de mandioca, coco y naranja, y semillas de uva. La idea del proyecto es aprovechar los palitos para obtener un producto con mayor valor agregado.

El trabajo comenzó hace varios años y recibió financiamiento para equipamiento y análisis de muestras. Parte de los equipos del laboratorio fueron adaptados o construidos para los ensayos.

Un proceso a 800 grados

Para obtener el carbón activado, el equipo acondicionó un horno y desarrolló un reactor que procesa los palitos a altas temperaturas. "Trabajamos a 800 grados, más o menos", detalló Surcan.

En una primera etapa usaron activación química con cloruro de zinc, hidróxido de potasio y ácido fosfórico. El ácido fosfórico dio los mejores resultados. Ahora también prueban activación física con vapor de agua dentro del reactor, que no genera residuos de sustancias químicas. Ambos métodos buscan aumentar la porosidad del material para mejorar su capacidad de adsorción.

El carbón activado obtenido tiene características similares, en cuanto a su función, al que se usa en filtros de agua domiciliarios y en cosméticos.

El desafío de escalar

El principal desafío no es demostrar que el proceso funciona, sino llevarlo del laboratorio a escala industrial. El reactor actual carga unos 100 gramos de palitos, una cantidad de laboratorio; para una escala piloto habría que trabajar con volúmenes de cientos de kilos.

Surcan contó que hubo interés de una empresa para avanzar en esa etapa piloto, aunque no se concretó. También mencionó experiencias en la provincia con otros materiales, como el pino, que podrían servir de referencia.

"Es factible y, de hecho, me parece que podría ser una alternativa para sumar valor", sostuvo el investigador. Aunque el desarrollo sigue en etapa de laboratorio, los resultados obtenidos hasta ahora muestran parámetros que, según Surcan, resultan alentadores.