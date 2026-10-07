Un gendarme retirado recorre el país a pie por la prevención del cáncer

Ricardo Félix Krakowiechi, gendarme retirado y atleta amateur misionero, recorre la Argentina a pie con un mensaje de prevención del cáncer y hábitos saludables. Su objetivo es llegar al Obelisco, en la Ciudad de Buenos Aires.

El paso por Virasoro

Krakowiechi fue recibido en Virasoro, en la provincia de Corrientes, como parte de su recorrido por el país. La travesía la hace íntegramente a pie y tiene como fin difundir un mensaje de concientización sobre el cáncer y la adopción de hábitos saludables.

La meta

El atleta amateur, oriundo de Misiones, se propuso llegar al Obelisco para completar su recorrido. La iniciativa busca instalar la prevención como herramienta central frente a la enfermedad.