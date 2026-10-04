Miden la huella de carbono de 59 productores de yerba mate en Misiones

Un proyecto de agricultura regenerativa del Inta, en convenio con la Fundación Banco Credicoop y con financiamiento del BID, midió la huella de carbono de 66 productores misioneros: 59 de yerba mate y siete de mandioca, pertenecientes a 17 cooperativas. Las parcelas relevadas suman 318 hectáreas y 44 productores ya recibieron sus resultados.

Cómo se calcula

La medición abarca desde la plantación ya establecida hasta el transporte de la hoja verde al secadero, con datos de la campaña 2023-24. El trabajo comienza con un inventario de insumos, fertilizantes, combustibles, rendimientos y transporte, y luego esos datos se procesan para calcular las emisiones.

"Tenemos cuántos kilos de dióxido de carbono equivalente emite producir un kilo de hoja verde para cada productor", sintetiza Emiliano Lysiak, investigador de Inta Cerro Azul. Cada productor recibe sus resultados y recomendaciones junto con un plan de manejo consensuado.

Rendimientos y emisiones

Los rendimientos relevados van desde 2.000 hasta 18.000 kilos de hoja verde por hectárea, con fuertes contrastes también en los niveles de fertilización y reposición de nutrientes.

Los productores con alto rendimiento tienden a tener menores huellas de carbono , porque las emisiones se distribuyen sobre una mayor cantidad de producto.

, porque las emisiones se distribuyen sobre una mayor cantidad de producto. Los fertilizantes, especialmente los nitrogenados, y los combustibles están entre los factores que más inciden en las emisiones.

Las recomendaciones apuntan a ajustar los planes de fertilización y reposición de nutrientes, reducir las labores con maquinaria y hacer más eficiente el transporte hacia los secaderos.

Segunda medición

Esta primera evaluación constituye una línea de base y todavía no contabiliza la captura de carbono. Ese componente se incorporará en una segunda medición hacia el final del proyecto, que también promoverá la arborización de los lotes, las cubiertas verdes y el uso de abonos orgánicos. La comparación entre ambas mediciones permitirá conocer cuánto pudieron modificarse los indicadores a partir de las recomendaciones.