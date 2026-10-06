Misiones y Corrientes lideran la extranjerización de tierras

Misiones y Corrientes figuran entre las provincias con mayor proporción de tierras rurales en manos extranjeras, de acuerdo con el Mapa de Extranjerización elaborado por el Programa de Investigaciones Sobre Historia Agraria (PRIHA) a partir del Registro Nacional de Tierras Rurales.

En Misiones, el 11,29% de la superficie provincial pertenece a extranjeros, una proporción que solo es superada por Santa Cruz, con el 11,31%. Los datos indican que en la provincia hay más de 400.000 hectáreas extranjerizadas, concentradas principalmente en el norte y vinculadas con la actividad forestal.

Iguazú, el departamento más extranjerizado

El departamento Iguazú presenta el mayor nivel de extranjerización en Misiones, con el 40% de su territorio en manos extranjeras. También superan el límite del 15% fijado por la Ley de Tierras los departamentos de Montecarlo, Libertador General San Martín, Eldorado y Concepción.

El proceso de concentración de tierras extranjeras en Misiones se aceleró durante la década de 1990, en un contexto de apertura a inversores de otros países. En ese período, el grupo chileno Arauco adquirió el 94,64% del paquete accionario de Alto Paraná S.A. Luego incorporó 52.353 hectáreas en el departamento Iguazú y otras 1.317 en Eldorado. Hacia el final de esa década, la empresa también absorbió tierras de la familia Bemberg, en un proceso que fue cuestionado por la concentración del mercado forestal.

En Misiones también se registró el ingreso de capitales sirios al sector yerbatero, lo que incrementó la extranjerización en el municipio de Andresito, aunque en niveles inferiores a los generados por la expansión de Arauco.

Corrientes: Ituzaingó y Berón de Estrada

En Corrientes, los mayores porcentajes se concentran en dos departamentos del norte provincial. Ituzaingó tiene el 34% de su territorio en manos extranjeras, mientras que Berón de Estrada alcanza el 33%. Ambos superan ampliamente el límite del 15% establecido por la Ley de Tierras.

La situación volvió a cobrar relevancia luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia derivara en la derogación de la Ley de Tierras.