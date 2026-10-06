Una publicista de OpenAI interrumpió al periodista Mark Guiducci, de Vanity Fair, cuando este le preguntaba al CEO de la empresa, Sam Altman, por el suicidio de una usuaria de ChatGPT. El episodio ocurrió durante una entrevista y quedó registrado en el intercambio entre el editor y la vocera.

Guiducci le preguntó a Altman si sabía quién es Laura Reiley, la periodista que escribió un ensayo en The New York Times sobre las conversaciones de su hija con ChatGPT antes de quitarse la vida. "Su hija se suicidó después de hablar con ChatGPT. ChatGPT no le dijo que se matara...", alcanzó a decir el periodista antes de que la publicista lo cortara.

La interrupción

La vocera le advirtió que quedaban dos minutos de entrevista y le pidió pasar a otro tema. "Mark, nos quedan dos minutos. Quiero ser respetuosa, pero me gustaría avanzar y hablar un poco del futuro y de lo que viene", dijo. Guiducci respondió que iba a terminar la pregunta y luego retomar lo que estaban hablando, pero la publicista insistió: "La verdad es que tenemos que salir por la puerta en uno o dos minutos".

Pese a la interrupción, la entrevista continuó. Guiducci le preguntó a Altman si la empresa planeaba usar las conversaciones con ChatGPT para definir políticas sobre cómo responder ante una crisis de salud mental de un usuario.

La respuesta de Altman

"Estas son algunas de las preguntas más difíciles que enfrentamos, o que enfrenta cualquiera que desarrolle esta tecnología", dijo Altman. Consultado sobre si se deberían compartir datos privados de los usuarios con investigadores, el CEO respondió: "Creo que probablemente no sin su consentimiento. O debería decir, no sin su consentimiento".

Ante una consulta sobre la interrupción, el vocero de OpenAI Drew Pusateri declaró: "La entrevista se estaba extendiendo, y por eso finalmente pedimos programar aún más tiempo para continuar la conversación después de que Sam abordara este tema de importancia crítica".