Megaplanta de celulosa en Corrientes impactará al sector forestal

Una inversión que reordena la cadena forestal regional

El anuncio de una megaplanta de celulosa en Ituzaingó, provincia de Corrientes, genera expectativas en todo el sector forestal de la región. El proyecto apunta a producir celulosa "fluff", podría convertirse en el más grande del mundo en su tipo y está previsto que entre en funcionamiento hacia 2030, con fuerte orientación al mercado internacional.

Fernando Dalla Tea, ingeniero forestal y titular de la filial Costa del Uruguay de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), explicó que este tipo de inversiones "tienen un impacto a mediano y largo plazo enorme" en toda la cadena productiva, porque consumen tanto madera como subproductos de menor valor, lo que mejora la rentabilidad general del sector.

Según Dalla Tea, el desarrollo industrial de este tipo solo es posible porque previamente hubo plantación sostenida: "cualquiera de estos proyectos necesita que exista hoy esa superficie para poder aprovecharla". Aunque la planta se ubicará en el norte de Corrientes, su área de influencia será mucho más amplia: impactará en un radio de hasta 200 kilómetros, y varias industrias que hoy se abastecen en el centro de Corrientes deberán buscar madera más al sur.

Qué pasa con Entre Ríos

Entre Ríos no será proveedora directa de la materia prima principal de la planta, debido a su perfil productivo. Dalla Tea lo explicó así: "la planta va a consumir pino y nosotros somos fuertes productores de eucalipto".

Sin embargo, sí habrá efectos indirectos, ya que la nueva planta consumirá muchos subproductos de industrias de la región, lo que puede generar movimientos en la demanda. Algunas industrias que hoy se abastecen en otras zonas "van a tener que venir a abastecerse con productos de nuestra zona", según el especialista.

También podría haber impacto en los precios por la competencia entre especies: la planta "va a competir en cierta medida con el mercado de pino" en la producción de madera cerrada. Esto podría traer un beneficio indirecto al eucalipto, porque cuando ingresa madera cerrada de pino y de eucalipto "suele haber una cierta competencia en el mercado interno", y un mercado más apretado para el pino puede favorecer al eucalipto.

Un presente complicado para la forestación entrerriana

Más allá de las expectativas por la inversión correntina, Dalla Tea describió un panorama difícil para la actividad forestal en Entre Ríos, con la superficie de producción estancada.

El mercado interno está "muy deprimido" , según el especialista.

, según el especialista. La principal demanda del eucalipto depende de la construcción, sector que atraviesa una fuerte retracción.

Hoy se produce entre un 40% y un 50% menos que hace cuatro o cinco años.

que hace cuatro o cinco años. Los precios de la madera no se mueven hace más de un año, mientras la inflación sigue empujando los costos.

Dalla Tea situó la crisis del sector forestal dentro de un cuadro más amplio de las economías regionales: "estamos como el resto en general de las economías regionales", donde "el único sector que está un poquito mejor es la ganadería y el resto está muy complicado".