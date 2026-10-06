En Corrientes casi nadie llena el tanque de una moto 110

En las estaciones de servicio de la ciudad de Corrientes, los motociclistas cargan cada vez menos combustible. La mayoría de los dueños de motos 110 pide montos que van de $1.500 a $3.000, apenas lo necesario para circular durante la jornada. Así lo señalaron encargados de tres bocas de expendio consultadas en distintos puntos de la capital correntina.

Cargas mínimas y tanques que no se llenan

En la estación ubicada en avenida Teniente Ibáñez y Juan Ramón Vidal, los empleados indicaron que lo más común es que los clientes pidan entre $4.000 y $5.000, aunque completar el tanque de una moto 110 requiere entre $8.000 y $9.000. "La gente rara vez pide el tanque lleno, y eso que estos vehículos por lo general solo demandan Súper", comentaron desde la atención al cliente.

El panorama es más marcado en la esquina de avenida Pedro Ferré y Santa Rosa. Allí, el monto promedio de carga varía entre $1.400 y $3.000, y de cada diez motos solo una pide llenar el depósito. "Se nota que los clientes solo cargan lo que piensan que van a usar en el día, para andar unas horas y nada más", analizaron desde esa estación.

En una tercera gasolinera, en avenida 3 de Abril, la estadística es similar: una o dos motos 110 de un grupo de diez se llenan al tope, y el pedido más recurrente ronda entre $2.000 y $3.000. "La gente está midiendo en cada paso el gasto que realiza, y la inversión en combustible afecta la economía familiar en su conjunto", opinó un empleado.

Vehículos deteriorados y una rutina que se naturaliza

Los trabajadores también manifestaron preocupación por el estado de los vehículos que llegan a cargar. La mayoría de las motos se ven sucias y con falta de mantenimiento y de partes, lo que, según los estacioneros, refleja un pasar económico complicado.

En motos de mayor cilindrada, las cargas rondan los $10.000.

El parque automotor de menor cilindrada domina las calles y representa uno de los mayores ingresos de clientes en las estaciones, aunque no el principal en ventas por volumen.

Pese a los montos reducidos, los empleados coincidieron en que operar el surtidor por cifras tan bajas no les resulta una molestia. Lo viven, dijeron, como una realidad llamativa de su labor cotidiana.