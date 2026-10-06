Wee!Pass, el sistema que agilizó el ingreso al Taragüí Rock
El festival correntino usó entradas digitales en el celular para evitar filas y demoras en el acceso. Telco busca llevar la herramienta a otros eventos de la provincia.
El Taragüí Rock se realizó con un sistema de acceso digital a través de Wee!Pass, una herramienta que permite ingresar al evento mostrando la entrada desde el celular. Según Telco, el público entró sin demoras y pudo vivir el festival desde el primer minuto.
Cómo funcionó el ingreso
- Las entradas se presentaron desde el teléfono, sin necesidad de imprimir nada.
- El acceso fue ágil y sin vueltas, de acuerdo con la empresa organizadora.
- El sistema apunta a ordenar la entrada de grandes cantidades de personas.
La apuesta por eventos en Corrientes
Wee!Pass se presenta como una tecnología pensada para acompañar eventos masivos en Corrientes. TelCo ofrece la herramienta a organizadores que quieran implementarla en sus propios eventos.
El sistema ya se usó en el Taragüí Rock y TelCo busca extenderlo a otros festivales y espectáculos de la zona.
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