Faustino Oro, número uno del ajedrez argentino con 12 años
El ajedrecista alcanzó 2560 puntos de ELO y superó por tres al Gran Maestro Diego Flores en el ranking de la FIDE. También fue convocado como primer tablero para la Olimpiada de Samarcanda.
Por WebMaster 1 min de lectura34 visualizaciones
Faustino Oro, de 12 años, se convirtió en el jugador argentino mejor ubicado en el ranking oficial de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Alcanzó los 2560 puntos de ELO y quedó primero del escalafón nacional.
Con esa puntuación, superó por tres puntos al Gran Maestro Diego Flores, que hasta ahora lideraba el ranking argentino.
Un año de resultados
El logro se suma a otros resultados que Oro obtuvo durante 2026. Entre ellos:
- Fue convocado para integrar la Selección Argentina de ajedrez como primer tablero en la Olimpiada que se disputará en Samarcanda.
- Continúa sumando marcas personales en su carrera dentro del ajedrez.
A sus 12 años, Oro sigue avanzando en el ranking internacional.
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