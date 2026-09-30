Corrientes incorporó hipotermia terapéutica para recién nacidos

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes incorporó equipamiento para aplicar hipotermia terapéutica en recién nacidos. El procedimiento se realiza en el Hospital Materno Neonatal "Eloísa Torrent de Vidal" y está a cargo de un equipo especializado.

La hipotermia terapéutica es el tratamiento de elección para la encefalopatía hipóxica-isquémica (EHI), una urgencia neonatal causada por la falta de oxígeno al nacer que puede provocar daño cerebral y discapacidad en el neurodesarrollo.

En qué consiste

La coordinadora de Hipotermia Terapéutica, Silvina Arosio, explicó que el procedimiento busca un efecto neuroprotector: reduce el metabolismo cerebral y frena los mecanismos de lesión neuronal posteriores a la falta de oxigenación.

Se disminuye de forma controlada la temperatura corporal del recién nacido, entre los 33 y 34 grados.

El tratamiento debe iniciarse dentro de las primeras seis horas de vida.

El estado se mantiene durante 72 horas.

Luego se realiza un recalentamiento gradual y prolongado.

"Esta terapéutica se realiza en unidades neonatales especializadas bajo monitorización continua y siguiendo rigurosos criterios médicos de inclusión", detalló Arosio.

Alcance

Según la profesional, la implementación representa un cambio sustancial en el pronóstico de estos niños. La cartera sanitaria enmarcó la adquisición en su política de fortalecimiento de la atención materno-infantil en la provincia.