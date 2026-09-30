Brasil pierde US$275 millones en exportaciones de madera

Las exportaciones brasileñas de los principales productos de madera —sin contar MDF, celulosa y papel— sumaron US$1.500 millones entre enero y julio de 2026, unos US$275 millones menos que en el mismo período de 2025, según el resumen ejecutivo de agosto de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA), elaborado por su asesor, el ingeniero Gustavo Cetrángolo.

El informe atribuye la caída al avance del proteccionismo internacional, a la fuerte dependencia de Brasil del mercado estadounidense y a factores internos que afectan su competitividad. El comportamiento no fue uniforme: las exportaciones de madera aserrada de pino crecieron 3% en volumen, las de contrachapado de pino cayeron 17% en volumen y 18% en valor, y las de molduras se derrumbaron más del 50%.

Presión sobre los mercados internacionales

Estados Unidos y China, los dos grandes motores de la demanda, muestran señales de debilidad. En el país del norte, el inicio de obras de vivienda cayó 12,4% en julio, a una tasa anual de 1,239 millones de unidades, muy por encima de la baja de 5,4% que esperaban los economistas. Las viviendas unifamiliares retrocedieron 9,9% y las multifamiliares, 16,8%.

En China, la inversión en desarrollo inmobiliario acumuló una caída interanual de 19,2% entre enero y julio de 2026, y la destinada a edificios residenciales bajó 19,1%. El sector inmobiliario chino atraviesa su sexto año de contracción y las ventas acumulan una caída cercana al 65% respecto de los máximos de 2020. Los analistas no prevén una estabilización significativa antes de 2027.

Frente a este panorama, Cetrángolo plantea la necesidad de diversificar mercados hacia Europa y Asia, aprovechando los acuerdos Mercosur-Unión Europea y Mercosur-Singapur. Sin embargo, el acceso exige adaptar productos y procesos, y cumplir con certificaciones y requisitos de trazabilidad. En Europa rigen el reglamento EUDR y un arancel antidumping del 5,4% a la madera contrachapada de coníferas brasileña.

La situación argentina

En el mercado local, el informe releva una muy leve recuperación de los pedidos durante septiembre, en un escenario que sigue siendo complejo. La demanda intenta extender los plazos de pago y las empresas comienzan a agotar las reservas propias y del financiamiento bancario. Los proyectos de inversión se demoran y algunas firmas ponen sus industrias en venta como vía de salida.

Uno de los impactos más fuertes está en el costo energético: su incidencia sobre la estructura de costos pasó del 3-4% al 6-7%, sin posibilidad de trasladar ese aumento a los precios. A eso se suman las altas tasas de interés bancarias y las acciones de ARCA.

Cetrángolo describe el proceso como traumático. La mejor situación relativa corresponde a las empresas con manejo sólido del mercado, recursos forestales propios, desarrollo de productos e inversión permanente, aunque incluso ellas trabajan con poca o nula rentabilidad. El panorama apunta hacia menos empresas y mayor concentración.

Exportaciones argentinas: aserrada y molduras en alza

Las exportaciones argentinas de madera aserrada de pino crecieron 22,89% en los primeros ocho meses del año respecto de igual período de 2025. El informe señala que hay suficientes órdenes de pedido, pero el incremento porcentual disminuye a medida que la comparación se acerca a los meses en que comenzó a operar Acon Timber, lo que indica una estabilización. Inciden los precios internacionales, los costos logísticos, los costos internos —especialmente la energía— y los conflictos internacionales.

Las exportaciones de molduras también subieron 17,05% en los primeros ocho meses, un aumento que podría mantenerse por los aranceles que Estados Unidos aplica a Brasil. No obstante, la inestabilidad de la construcción estadounidense y la reciente suba de tasas de la Reserva Federal pueden afectar el crédito hipotecario.

En contrachapado, el segmento comienza a consolidar su perfil exportador. Hasta julio de 2025 no hay estadísticas por el secreto estadístico aplicado cuando existe un solo exportador. Se observan fuertes inversiones, disponibilidad de rollos de gran diámetro, gestiones para reactivar Forestadora Tapebicuá y nuevos proyectos de laminado. La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial convoca a los fabricantes para apoyar las certificaciones necesarias para acceder a la Unión Europea, Estados Unidos y la India.

La producción de madera muestra una evolución irregular: el índice del INDEC registró un incremento de 6,13% intermensual y 4,82% interanual. El indicador agrupa aserrado y cepillado, láminas y tableros, partes y piezas de carpintería para la construcción, recipientes de madera y carpintería de obra.

Entre los elementos de moderado optimismo, el informe menciona la cantidad de permisos de construcción solicitados en el año según el INDEC y la intervención del Gobierno para desarrollar créditos hipotecarios. Cetrángolo considera posible que el próximo año sea mejor, aunque sin volver a los niveles de actividad de los "viejos y buenos tiempos". La conclusión del diagnóstico es que la reingeniería del sector aparece como inevitable.